Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Kılıçdaroğlu'ndan İçişleri Bakanı Soylu'ya dava
Kılıçdaroğlu'ndan İçişleri Bakanı Soylu'ya dava
Seçmen kağıdı yüzünden tartıştığı muhtarı öldürdü
Seçmen kağıdı yüzünden tartıştığı muhtarı...
Akşener'in mitinginde gerginlik
'TİKA'yı kapatacağım' demedim.
İstanbul'da ulaşım bayramda indirimli, sınav günü ücretsiz
İstanbul'da ulaşım bayramda indirimli, sınav...

(Görüntülü) Şampiyon Fenerbahçe Doğuş kupasını aldı (2)

Ata SELÇUK / İSTANBUL,()   Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi beşinci maçında TOFAŞ'ı 94-64 mağlup eden Fenerbahçe Doğuş seride durumu 4-1'e getirdi ve şampiyonluğa ulaştı. Üst üste 3, son 5 senede 4, toplamda...

Ata SELÇUK / İSTANBUL,()


 

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi beşinci maçında TOFAŞ'ı 94-64 mağlup eden Fenerbahçe Doğuş seride durumu 4-1'e getirdi ve şampiyonluğa ulaştı.

Üst üste 3, son 5 senede 4, toplamda ise 9'uncu şampiyonluğunu kazanan Fenerbahçe Doğuş, şampiyonluğu doyasıya kutladı.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda mücadelenin bitiminin ardından büyük bir coşku yaşanırken, başkan Ali Koç ve yöneticiler de parkeye inerek oyuncuların sevincine ortak oldu.

İlk olarak ikinci sırayı alan TOFAŞ takımı ödülünü alırken, Fenerbahçe taraftarları Bursa ekibinin oyuncularını ve teknik heyetini alkışladı. Daha sonra Fenerbahçe Doğuş oyuncuları ve teknik heyet üyeleri tek tek anons edilerek sahneye çıkarken, tüm oyuncular kendileri için hazırlanan ödüllerini Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) yetkililerinden aldı. Daha sonra şampiyonluk kupası kaptan Melih Mahmutoğlu'na verilirken, Melih kupayı kaldırdı ve Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda büyük bir coşku yaşandı.

Başkan Ali Koç da kurulan platformda takımla birlikte yer aldı. Koç, başantrenör Zeljko Obradovic ile sarılarak kendisini tebrik etti.

Kupayı aldıktan sonra tribünlere giden Fenerbahçeli oyuncular, taraftarlarıyla birlikte tezahüratlar söyleyerek şampiyonluk coşkusunu doyasıya yaşadı.

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325