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(Görüntülü) Sağırlar Futbol Süper Ligi Play-Off müsabakaları başladı

SPOR Toto Sağırlar Futbol Süper Ligi Play-Off müsabakaları Sivas'ta başladı. Müsabakaların açılış vuruşunu milli güreşçi Taha Akgül ile Vali Salih Ayhan birlikte gerçekleştirdi.  Sivas Kongresi'nin 100'üncü yıl etkinlikleri kapsamında...

SPOR Toto Sağırlar Futbol Süper Ligi Play-Off müsabakaları Sivas'ta başladı. Müsabakaların açılış vuruşunu milli güreşçi Taha Akgül ile Vali Salih Ayhan birlikte gerçekleştirdi. 

Sivas Kongresi'nin 100'üncü yıl etkinlikleri kapsamında Sağırlar Futbol Süper Ligi Play-Off müsabakaları başladı. Cumhuriyet Üniversitesi Çim Sahası'nda müsabaka öncesi düzenlenen törene Vali Salih Ayhan, Milli Güreşçi Taha Akgül, Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Yakup Ümit Kihtir, il protokolü ile öğrenciler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törende konuşan Milli güreşçi Taha Akgül, tüm takımlara başarılar dileyerek, "Ben aslında İşitme Engelliler Olimpiyatlarının meşalesini de getirmiştim. Başkanımızla tanışıyoruz onlarla iç içeyiz. Tekrardan ligimizin hayırlı olmasını diliyorum" dedi.  

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Yakup Ümit Kihtir ise, "Taha Akgül ile birlikte Lozan'dan olimpiyat ateşimizi birlikte getirmiştik. Onu ve desteklerini hiçbir zaman unutmadık. Bizlerin içinden bizlerden biri. Burada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Sivas Valisi Salih Ayhan da müsabakanın Sivas Kongresi'nin 100'üncü yıl etkinlikleri kapsamında düzenlediğini ifade ederek, "Cumhuriyete giden yolda sarsılmaz duruş gösteren milli mücadeledeki bağımsızlık meşalesini yakan Sivas Kongremizin 100'üncü yılını çeşitli etkinliklerle kutluyoruz. Bugün yine sosyal yönü güçlü olan yine içimizde onların heyecanını, mutluluğunu görmek, onlarla beraber olmaktan dolayı mutlu olduğumuz İşitme Engelliler Ligimizdeki futbolcularımızı burada görmekten dolayı mutluyuz. Birçok ile ev sahipliği yaptığımız kişiler var. Sivas bu konuda duyarlı bir şehir. Bütün kurumlarıyla bu hassasiyeti her yönüyle hisseden bir şehirdir. Bundan dolayı yine Aile Sosyal İl Müdürlüğümüz ve çalışanlarına, Üniversitemize bu duyarlılığı gösterdikleri için teşekkür ediyorum. Burada örnek bir turnuva olacak. Sağırlar Türkiye Şampiyonası'nın final müsabakaları 4 takımımız var inşallah pazar günü de final maçı olacak. Final maçını da televizyonlarımız canlı verecek. Sözü şimdi gerçek sahiplerine bırakacağız, onları izleyeceğiz. Bakalım maharetleri, yetenekleri nasıl, Sivasspor'a da buradan transfer yapabilir miyiz. İhtayçları var biraz öyle görünüyor. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından milli güreşçi Taha Akgül ile Sivas Valisi Salih Ayhan İzmir Bornova İşitme Engelliler Spor Kulübü ile İstanbul Avcılar Sessizler Spor Kulübü arasından oynanacak olan yar final maçının başlama vuruşunu gerçekleştirdi. 

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