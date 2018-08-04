(Görüntülü) Safet Susic: "Yarın Türkiye'nin en iyi takımına karşı oynayacağız" (2)

Bilal Kısa: "Akhisarspor için önümüzde bir ilk var" "Oyuncuların daha dikkatli olması gerekiyor" Serhan TÜRK- Hasan DÖNMEZ - Tolga YANIK / KONYA,() TFF Süper Kupa maçında Galatasaray, Akhisarspor ile yarın saat 20.45'de Konya Büyükşehir Belediyesi Stadı'nda karşılaşacak. Karşılaşma öncesinde iki takımı da bugün maçın oynanacağı kente geldi. Karşılaşma öncesinde Akhisarspor Teknik Direktörü Safet Susic ve takım kaptanı Bilal kısa basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Süper Kupa karşılaşmasına iyi hazırlandıklarını ifade eden Safet Susic, "Fatih Terim ve oyuncularını şampiyonluktaki başarılarından ötürü tebrik ediyorum. Önümüzdeki sezon hem Türkiye liginde hem de Şampiyonlar Ligi'nde başarılar diliyorum. Biz yarın Türkiye'nin en iyi takımına, son şampiyonuna karşı oynayacağız bunun farkındayız. Sezon öncesi kamp çalışmalarımızı iyi geçirdik, bu maç için hazırlandık. Oyuncularımızın tamamına yakını hazır. Bazı futbolcularımız geç geldi. Geç katıldı. Ama tüm takım olarak biz yarın ki maça hazırız. Galatasaray'a karşı elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız" diye konuştu. BİLAL KISA: "AKHİSARSPOR İÇİN ÖNÜMÜZDE BİR İLK VAR" Kamp dönemini iyi geçirdiklerini belirten Bilal Kısa, "Bizim için güzel bir kamp dönemi geçti. İyi hazırlık maçları oynadık .İnşallah bunu da yarın Süper Kupa maçını en iyi şekilde bitirip kazanmak istiyoruz. Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak Akhisarspor tarihinde bir ilk gerçekleştirdik. Akhisarspor için yine önümüzde bir ilk var. Tarihinde ilk kez Süper Kupa'da oynayacak. İnşallah kazandığımız takdirde Akhisar'a armağan edeceğiz" ifadelerini kullandı. "OYUNCULARIN DAHA DİKKATLİ OLMASI GEREKİYOR" 'VAR' sistemini de değerlendiren Bilal Kısa, "VAR sisteminin Türk futboluna çok katkılar sağlayacağını düşünüyorum. Oyuncular daha dikkatli olması gerekiyor. Pozisyonlarda oyuncuların daha dikkatli olması gerekiyor çünkü izleyip karar değiştirebilirler, onun için çok faydalı olacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.