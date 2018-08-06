 eskort
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Muharrem İnce: CHP kurultay için bir gün bile beklememelidir
CHP'de kurultay kavgası büyüyor
Akar'dan ABD'ye tepki: Kabul etmiyoruz, korkmuyoruz!
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Karşılıksız kalmayacak
FED faizleri sabit tuttu
FED faizleri sabit tuttu
Amerika'dan skandal 'yaptırım' açıklaması
Amerika'dan skandal 'yaptırım' açıklaması

(Görüntülü) Safet Susic: "Galatasaray'dan daha motiveydik"

İsmail AKKAYA - Hasan DÖNMEZ / KONYA ()   Akhisarspor Teknik Direktör Safet Susic, ''Biz Galatasaray'dan daha motiveydik. Galatasaray zaten 5 defa kazanmıştı. Belki bizim, bir daha ne zaman kazanacağımız belli değil" dedi.   Penaltı...

İsmail AKKAYA - Hasan DÖNMEZ / KONYA ()


 

Akhisarspor Teknik Direktör Safet Susic, ''Biz Galatasaray'dan daha motiveydik. Galatasaray zaten 5 defa kazanmıştı. Belki bizim, bir daha ne zaman kazanacağımız belli değil" dedi.  

Penaltı atışlarında Galatasaray'ı yenerek Süper Kupa'yı kazanan Akhisarspor Teknik Direktörü Safet Susic, futbolcularını tebrik ederek sözlerine başladı. Sahaya çıkmadan önce oyuncularına sahaya zevk için çıkmalarını söylediğini ifade eden Susic, ''Sahaya çıkmadan önce 'Sahaya çıkın ve futbol oynayın. Baskı altına girmeyin. Karşınızda büyük bir takım var, maçı kaybettiğinizde belki size kimse bir şey söyleyemez; ama sahaya çıkın zevk alın' dedim. Onlar da 120 dakika mücadele ettiler ve kupayı kazandılar" dedi.

Galatasaray'dan daha motive olduklarını ifade eden Susic, ''Biz Galatasaray'dan daha motiveydik. Galatasaray zaten 5 defa kazanmıştı. Belki bizim, bir daha ne zaman kazanacağımız belli değil" ifadelerini kullandı. 

Yeni sezonla ilgili soru üzerine Susic, ligi orta sıralarda bitirmek istediklerini söyledi. 

Bir gazetecinin Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in basın toplantısında gazeteci sayısının fazla olduğunu ve çoğu gazetecinin Terim'in toplantısının ardından salondan ayrıldıkları yönündeki bir soru üzerine Susic, "Belki herkes yorgun ondan gitmek istediler. Bizim için bunlar önemli değil. Bizim için sahada oynadığımız oyun önemli" diyerek sözlerini noktaladı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328

bursa escort bursa escort bayanlar bursa escort bayan gaziantep escort kayseri escort denizli escort istanbul escort bayanlar istanbul escort istanbul escort bayan izmir escort bayan izmir escort bayanlar