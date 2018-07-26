(Görüntülü) Ryan Babel'den EURO 2024 adaylığına destek

"İstanbul, muhteşem bir şehir"





İSTANBUL,()





Beşiktaş'ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel, Türkiye'nin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası ev sahipliği adaylığına destek oldu.



Türkiye'nin bu organizasyonu düzenleyebilecek seviyede olduğunu vurgulayan 31 yaşındaki yıldız, "Harika stadyumlar, çok iyi bir atmosfer, tutkulu insanlar, futbol için çok elverişli bir ortam oluşturuyor" dedi.



"İSTANBUL, MUHTEŞEM BİR ŞEHİR"



Aday kentlerden biri olan İstanbul'a olan hayranlığını da dile getiren Hollandalı yıldız, "İstanbul, muhteşem bir şehir. Bence Türkiye'nin en güzel şehirlerinden biri. Bu şehirde yaşamak büyük bir şans" ifadelerine yer verdi.