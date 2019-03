(Görüntülü) Rüştü Reçber: Şenol Güneş'in milli takıma gelmesi doğru hamle

"Başakşehir'in şampiyonluğu kaybetmesi için mucize gerekiyor" "Başakşehir için bir başarı öyküsü" "Fenerbahçe'nin transferleri kötü isimler değil ancak takımla bütünleşemedi" "Fenerbahçe kalesinde önümüzdeki yıl bir değişim olacaktır" "Türkiye, kalecilik anlamında önümüzdeki 10 yıl sorun yaşamaz" İbrahim ALİOĞLU-Kaan ÜLKER / İSTANBUL,() Türk futbolunun önemli isimlerinden ve milli formayı en çok terleten oyuncu unvanının sahibi olan Rüştü Reçber, Medipol Başakşehir'in şampiyonluk yarışındaki şansından, Fenerbahçe'nin ligde yaşadığı sıkıntılı günlere, milli takımdan, Süper Lig'de yer alan genç kalecilerin performansına kadar birçok konuda Demirören Haber Ajansı'na () özel açıklamalarda bulundu. Küçükçekmece Belediyesi'nin düzenlediği organizasyonda öğrencilerle buluşan Reçber, "Milli takımda yerli bir teknik adamın görev alması doğru bir hamle. Yabancı hocaya karşı değilim ama milli takıma verdikleri katkıyı da biliyoruz. Şenol hocanın görev alması da bu anlamda önemliydi" dedi. "BAŞAKŞEHİR İÇİN BİR BAŞARI ÖYKÜSÜ" Medipol Başakşehir'in şampiyonluk yolunda önemli bir avantaja sahip olduğunu söyleyen Reçber, "Ortaya koyulan performans ve gelişim, Başakşehir için bir başarı öyküsüdür. Bu sezona endeksli olan bir durum değil, geçtiğimiz sezonlarda da Başakşehir buralarda olabileceğinin sinyallerini vermişti. Şu an geldikleri durum için hakikaten başarılı demek gerekiyor. Şu an şampiyonluk adaylarından bir tanesi. Ciddi bir puan farkı da var. Ancak kritik haftalarda puan kaybı yaşarsa, ancak o zaman şampiyonluğu kaybedebilir. Futbolda her türlü sonuç var ama futbolun gerçekleri içerisinde değerlendirdiğimiz zaman Başakşehir'in şu an ortaya koyduğu performansla şampiyonluğun en büyük adaylarında biri olduğunu söyleyebilirim" diye konuştu. "BAŞAKŞEHİR'İN ŞAMPİYONLUĞU KAYBETMESİ İÇİN MUCİZE GEREKİYOR" Rüştü Reçber, Başakşehir'in geçen sezonlarda yaşadığı düşüşün bu yıl olmayacağına inandığını vurgulayarak, "Son düzlükte nefesi yetmemek diye tabir ediyorum, geçen sezonlarda Başakşehir için böyle oldu. Tecrübeli ve ne yaptığını bilen bir kadrosu var. Bireysel ve takımın oyun sistemi açısından bakıldığında Başakşehir'in her şeyiyle bir bütün olduğunu söyleyebiliriz. Bu saatten sonra futbolun mucizeleri olması lazım ki Başakşehir'in şampiyonluğu gerçekleşmesin. Ancak bunu çok uzak bir ihtimal olarak görüyorum. Futbolda yüzde yüz konuşmak doğru değildir ama Başakşehir'in geçen sezonlarda liderliği bırakmasını ya da yarışta geride kalması durumunu bu yıl yaşamayacağı inancındayım" ifadelerini kullandı. "FENERBAHÇE'NİN TRANSFERLERİ KÖTÜ İSİMLER DEĞİL ANCAK TAKIMLA BÜTÜNLEŞEMEDİ" Süper Lig'de kötü günler geçiren Fenerbahçe'de sezon başında planlamanın kötü yapıldığını söyleyen Reçber, "Yaşanılan süreç Fenerbahçe için iyi bir geçmedi. Sezon başında değişimle başlayan bir gelişim vardı. Yanlış planlama ve kurgulamayla süreç bu duruma geldi. Burada önemli olan kurguyu ve planlamayı kimin yaptığıydı. Comolli'nin Fenerbahçe camiasını çok iyi bilmemesi, takıma yeni katılan oyuncuların uyum sorunu yaşamaları... Takıma katılan isimler kötü oyuncular değiller ancak Fenerbahçe ile bütünleşemediler. Gelinen nokta ise küme hattının üstünde bir nokta ki bu duruma Fenerbahçe camiası alışık değil. Böyle süreçler sancılı geçiyor, geçecektir de. Önemli olan bu süreçten bir ders çıkarabilmek, tecrübe edinebilmek. Seneye farklı düşünceler ve farklı adımlarla lige başlayabilmek" şeklinde konuştu. "FENERBAHÇE KALESİNDE ÖNÜMÜZDEKİ YIL BİR DEĞİŞİM OLACAKTIR" Sarı lacivertli kulübün kalecilerini de değerlendiren Reçber, "Bu süreçle birlikte Volkan'ın da karşılaştığı durumlar oldu. Bunlardan da etkilenen bir Volkan izledik ve gördük. Kalecilik açısından Harun ve Berke transferleri Fenerbahçe'nin geleceği için yapılan bir planlamaydı. Şu ana kadar bir başarı elde edilemedi. Önümüzdeki yıl orada bir değişim olacaktır. Volkan'ın bırakmasından sonra Harun, Berke veya 3'üncü bir isim bulacaklar ki bu isim için de yerli olarak lige bakmak lazım" dedi. "ŞENOL GÜNEŞ'İN MİLLİ TAKIMA GELMESİ DOĞRU HAMLE" Milli takımda Şenol Güneş'in yeni teknik direktör olmasının önemine de vurgu yapan Reçber, "Yeni yapılanma nasıl, ne şekilde başlar bilemeyiz ama Şenol Güneş'in milli takıma gelmesi doğru bir karar. Yerli bir teknik adamın orada görev alması doğru bir hamleydi. Yabancı hocaya karşı değilim ama milli takıma verdikleri katkıyı da biliyoruz. Şenol hocanın görev alması bu anlamda önemliydi. Futbolda köklü bir değişim gerekiyor. Sadece milli takımda değil, kulüplerin de alt yapıları dahil, bir değişim içine girilmesi lazım. Bu değişim milli takımdan mı başlar bilemeyiz ancak futbolun gelişimi ve değişimi adına adımların belki atılabileceği bir süreç bizi bekliyor" açıklamasını yaptı. "TÜRKİYE, KALECİLİK ANLAMINDA ÖNÜMÜZDEKİ 10 YIL SORUN YAŞAMAZ" Süper Lig'de forma giyen genç Türk kalecilerin performansının iyi olduğunu dile getiren Reçber, "Genç isimler de var tecrübeli isimler de. Trabzonspor'da Uğurcan, Çaykur Rizespor'da Gökhan, Bursaspor'da Muhammed ve Okan var. Tecrübeli kalecilerin de arkasında bekleyen genç isimler bulunuyor. Bu genç isimlerin de görev verilmesi durumunda ön plana çıkacaklarını düşünüyorum. Görev verildiğinde zararlı çıkılmadığını görebiliyoruz, bu da önemli bir gelişme. Trabzonspor'da Uğurcan ve Arda, Bursaspor'da Muhammed ve Okan, Çaykur Rizespor'da Gökhan, 'bize bu şans verilirse kendimizi size gösterebiliyoruz' mesajını veriyor. Türkiye kalecilik anlamında önümüzdeki 10 yıl sorun yaşamaz. Ayrıca kendine gelen bir Mert Günok izliyorum. Milli takım kalesinin en güçlü adaylarından biri olacaktır. Takımında yer alamasa da Harun var. İlerleyen dönemlerde de çok iyi kalecilerin çıkacağına inanıyorum" diye konuştu.