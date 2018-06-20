(Görüntülü) Ruslar, Mısır maçını festivale çevirdiler -2

10 binlerce futbolsever, Başkent Moskova'da büyük coşku yaşadı



Siyamend KAÇMAZMOSKOVA ()



2018 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Ruslar, dün akşam 3-1 kazandıkları Mısır maçı öncesi renkli görüntülere sahne oldular.



Rusya'nın Mısır ile oynadığı maça bilet bulamayan Rus taraftarlar, Moskova'da kurulan dev alanı adeta karnavala çevirdiler. Rus kadın taraftarlar ise karşılaşma öncesi düzenlenen konserde dansları ile büyüledi.



Mısır mücadelesinin Rusya'nın ikinci büyük şehri St. Petersburg'da oynamasına rağmen başkent Moskova'da neredeyse stadın kapasitesinden fazla seyirci toplandı. 10 binlerce futbolsever, festivale dönüşen alanda büyük bir coşku yaşadı. Dev ekranlarda maçların izlendiği alana gelen Mısır taraftarları hariç, bütün ülke taraftarlarının Rusya'yı destekledikleri görüldü.