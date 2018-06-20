Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Davutoğlu'na tehdit davasında karar
Davutoğlu'na tehdit davasında karar
Trump Çin'e verginin tabanını 200 milyar dolara genişletti
Trump Çin'e verginin tabanını 200...
TSK: Hava harekâtlarında 26 terörist etkisiz hale getirildi
26 terörist etkisiz hale getirildi
Erdoğan: Bütün güçlü olanlar şu anda yeniliyor
Erdoğan: Bütün güçlü olanlar şu...

(Görüntülü) Rus güzele imza yağdı

Siyamend KAÇMAZ / MOSKOVA, () Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası'nda maçlar oynandıkça renkli görüntüler de artmaya başladı. Başkent Moskova'da bu anı ölümsüzleştirmek isteyen Rus güzel, dünyanın dört bir yanından...

Siyamend KAÇMAZ / MOSKOVA, () Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası'nda maçlar oynandıkça renkli görüntüler de artmaya başladı. Başkent Moskova'da bu anı ölümsüzleştirmek isteyen Rus güzel, dünyanın dört bir yanından gelen taraftarlara üstündeki elbiseyi imzalatması ilginç görüntülere sahne oldu. RUS GÜZEL KENDİNİ 'DÜNYA'YA' İMZALATTI, HER ÜLKE TARAFTARI İZ BIRAKTI Rus güzel, elinde gezdirdiği renkli kalemler ile Moskova'nın en popüler caddesi olan Eski Arbat'da gezerek karşılaştığı her ülke vatandaşından elbisesinin bir yerine ülkesinin bayrağını çizerek imzalamasını istedi. Şampiyonada olmamasına rağmen Rus güzel Türk futbol severlerden de özellikle ülke bayrağını çizerek imzalarını atmaları isteğinde bulundu. Bembeyaz elbiseler ile yola çıkan Rus güzelin elbisesinde imzalar çoğaldıkça güzel görüntüler ortaya çıktı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325