(Görüntülü) Rıza Kayaaalp: Hiçbir makam ya da mevkii beni olimpiyat şampiyonluğu ve aldığım başarılar kadar mutlu etmez (ÖZEL)

"2020'de hem evleneceğim, hem de olimpiyat şampiyonluğunu istiyorum" "Çok şükür ki çok başarılı bir kariyerim var" "Her kategoride şampiyonluğu tatmış bir insanım" İbrahim Alioğlu - Kaan Ülker / İstanbul,() - Türk güreş tarihinde Avrupa şampiyonalarında en fazla altın madalya kazanan sporcu unvanını elde eden Rıza Kayaalp, Demirören Haber Ajansı'na () ziyarette bulundu. Kariyerinde 9 Avrupa şampiyonluğu, 3 dünya şampiyonluğu ve 1 olimpiyat ikinciliği ile üçüncülüğü bulununan milli sporcu, "Kalbi temiz biriyim, devletimizin imkanlarını sonuna kadar insanlar için kullanabilecek birisiyim ve çıkar ve kendisi için kullanmayacak bir yapıya sahibim. Kalbim yanlış yapmaya izin vermez. Allah inşallah önce olimpiyat şampiyonluğu sonrada gençliğimiz için güzel işler yapmayı nasip eder" dedi. "DÜĞÜN HAZIRLIKLARI BİTSE DE DÜNYA ŞAMPİYONASI İÇİN HAZIRLIKLARA BAŞLASAM" Güreşte elde ettiği başarılarla ismini Türk spor tarihine altın harflerle yazdıran Rıza Kayaalp, hayatını nişanlısı Zeynep Yılmaz ile birleştirmeye hazırlanıyor. Kayaalp, evlilik sürecinden sonra yeniden ağır antrenmanlara başlayacağını söylerken, "9'uncu şampiyonluktan sonra beni zorlu bir süreç daha bekledi. Hayatımı değiştirecek bir şey yapıp evlenecektim. Yaşımız geldi 30 yaşındayız. Şampiyonluklar hem ülkem içim hem de benim için tabii ki önemli. Yaşamak, bir insanla aynı evi paylaşmak ve çocuk sahibi olmak da çok önemli. Düğün hazırlıklarına başladım ve çok yorucu olduğunu gördüm. Bazen bu hazırlıklar bitse de dünya şampiyonası için hazırlıklara başlasam diyorum. Ufak tefek işler olsa da yorucu. Bu saatten sonra evlenmek güreşten daha zor geldi. Hazırlıklar zor geldi aslında. Sona geldik. Güzel olacak" diye konuştu. "2020'DE HEM EVLENECEĞİM, HEM DE OLİMPİYAT ŞAMPİYONLUĞUNU İSTİYORUM" Olimpiyat şampiyonluğunun kendisi için çok önemli olduğunu dile getiren Kayaalp, "Annem 'olimpiyat şampiyonu olmadan seni evlendirmeyeceğim' diyordu. Aslında ben de bir olimpiyat şampiyonu olayım da o zaman evleneyim diyordum. Hem yaş ilerliyor hem de bu hayırlı bir iş ve şart koşmanın anlamsız olduğunu gördüm. Olimpiyat 2'ncisi ve 3'üncüsü oldum ama şampiyon olamadık. Ben de 2020'de tam tersini yapalım hem evlenelim, hem de olimpiyat şampiyonluğu elde edelim dedim" şeklinde konuştu. "HİÇBİR MAKAM YA DA MEVKİİ BENİ OLİMPİYAT ŞAMPİYONLUĞU VE ALDIĞIM BAŞARILAR KADAR MUTLU ETMEZ" Sportif başarılarının ardından gençler için hizmet edebileceği görevlerde yer almaktan mutlu olacağını dile getiren Kayaalp, "Allah'a çok şükür ki çok başarılı bir kariyerim var. 9 Avrupa 3 Dünya Şampiyonluğu diyoruz ama bunların arasında bir Avrupa 2'nciliğim, iki Dünya 2'nciliğim ve 3'üncülüğüm var. Bunlar da büyük başarılar. Dolu dolu bir kariyerim var. Yıldızlardan tutun gençler ve gençler ve büyükler olmak üzere neredeyse her kategoride şampiyonluğu tatmış bir insanım., bunu da üst süte tatmış birisiyim. Olimpiyat 2'nciliğim ve 3'üncülüğüm var ve insan bunun yanında şampiyonluğu arzu ediyor. Belki de gücümün zirvesinde olduğum son olimpiyat olacak. Bunu da en iyi şekilde değerlendirmek istiyorum. Kazanırsam ömür boyu mutlu olurum, kaybedersem de bunun içimde acısını hissederim. Kaybettiğim şeyleri 1-2 günde unutamam ve zorum gider. Bir ülkeyi temsil ediyoruz. Başaramayınca ülkemize karşı boynumuz eğik oluyoruz. O kadar emek ve çaba da boşa gidiyor. İnşallah olimpiyatlarda yenilgi yüzü görmeyiz. Hiçbir makam ve mevkii beni olimpiyat şampiyonluğu ve aldığım başarılar kadar mutlu etmez. Zaten sonrasındaki makam ve mevkilerde hizmet edebileceksem geleyim. Hizmet edemeyeceksem hiç işim olmasın. Kalbi temiz biriyim, devletimizin imkanlarını sonuna kadar insanlar için kullanabilecek birisiyim ve çıkar ve kendisi için kullanmayacak bir yapıya sahibim. Kalbim yanlış yapmaya izin vermez. Allah inşallah önce olimpiyat şampiyonluğu sonrada gençliğimiz için güzel işler yapmayı nasip eder" açıklamasında bulundu.