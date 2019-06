(Görüntülü) Rıza Çalımbay, Sivasspor'a imza attı

Eraydın AYTEKİN - Hüsnü Ümit AVCI / SİVAS () - Demir Grup Sivasspor, teknik direktör Rıza Çalımbay ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Yeniden Sivas'ta olmaktan mutluluk duyduğunu belirten Çalımbay, "Buraya hedef için geldim. Takıma çok iyi oyuncular kazandıracağız" dedi. Demir Grup Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, Rıza Çalımbay ile yeniden sözleşme imzaladıkları için mutlu olduklarını belirterek, "Hepinizin hatırladığı gibi 2013 yılında 2,5 yıllık beraberlikten sonra, Süper Lig'de eşi görülmemiş beraberlikle Rıza hocamızla birlikteliğimize bir müddet ara vermiştik. Aradan 6 yıl gibi bir süre geçti. Hem kendi açısından, hem bizim açımızdan heyecanlı, inişli çıkışlı grafikler yaşandı ama bugün tekrar bir aradayız ve Demir Grup Sivasspor, geleceğine daha güzel ve daha umutlu bakıyor. Hocamıza başta teşekkür etmek istiyorum teklifimizi kabul ettiği için. Sivas, hocamızın kendi şehridir, Sivasspor kendi kulübüdür. 1967 yılında Kayserispor karşılaşmasına gitmek için babasının ardından ağlayacak kadar Sivassporludur. Dolayısı ile biz onunla birlikte olmaktan çok mutluyuz. Büyük başarılara imza atacağımızı düşünüyoruz" dedi. "HEDEF İÇİN GELDİM" 1 yıllık sözleşmeye imza atan teknik direktör Rıza Çalımbay, başkan Mecnun Otyakmaz'a teşekkür ederek, yeniden Sivas'ta olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi. Çalımbay, "Sivas benim için çok önemli bir yer. Doğduğum, büyüdüğüm yer. 4 Eylül Stadı'nın toprak zeminlerini de hatırlıyorum. Çok güzel günlerim geçti. Benim küçüklüğüm tamamen burada geçti, tamamen Sivasspor ile geçti. Bana ilk teklif geldiğinde Sivasspor'dan, beni ilk aradıklarında hakikaten inanılmaz heyecanlanmıştım çünkü hayallerimden bir tanesiydi Sivasspor'u çalıştırmak. Orada da geldik. Bütün sıkıntılara rağmen gerçekten 2,5-3 yıla yakın mükemmel bir yönetimle beraber güzel bir grafik çizdik, iyi şeyler yaptık. Başkanımın da söylediği gibi çok iyi bir şekilde ayrıldık. Ayrılırken de gelmek üzere ayrıldık. Kısmet de bugüne oldu. Benim amacım Sivasspor'u çok iyi bir yere getirmek. Bu bir tek benimle değil ki tabii ki başta yönetim, taraftarlar hatta basın mensubu arkadaşlarımız ile beraber çok iyi bir duruma gelmek istiyoruz. Buraya gelirken konuştum, hedefe gidelim, Erdal (Sarılar) bey de hedefi seçtiğimiz için seni seçtik dediler. Kendilerine teşekkür ettim. Hiç tereddüt etmeden de buraya geldim. İmzamızı atacağız ve en kısa sürede de çalışmalarımıza başlayacağız. Ben başkanımız teşekkür ediyorum" dedi. "ÖNEMLİ OLAN İSTİKRAR" Sözleşme süresinin 1 yıl olduğunu belirten ancak bunun bir öneminin bulunmadığını anlatan Çalımbay, "Burada yapacağımız işler çok önemli. Başarılara imza atmak için geldik buralara. Ben ilk geldiğimde de aynı şekilde 1 yıllık yapmıştım ve 3 yıl burada kaldım. Yine aynı şekilde 1 yıllık olur. Sürenin önemi yok. Önemli olan işlerimizin çok iyi gitmesi. İyi gittiği takdirde de sonuna kadar da buradayız. Gitmeye niyetimiz yok. Her şeyimiz burada zaten. Önemli olan bu sene Sivasspor'un çok başarılı olması, başka bir şey değil. Ben bazı kulüplerle 3 yıl attım ama uzun süre olmadan ayrılabiliyorsunuz. Sözleşmenin 3-5 sene olması önemli değil, arkadaşları görüyorsunuz kısa sürede ayrılıyor. Önemli olan istikrar yakalamak. Belki de en rahat, güvenerek, inanarak çalıştığım yerlerin başında geliyor Sivasspor. Bu yüzden iyi şeyler yapacağımıza inanıyorum" diye konuştu. "İYİ OYUNCULAR KAZANDIRACAĞIZ" Takımdan bu sezon birçok oyuncunun ayrılmasının kendileri için avantaj olduğunu ifade eden Çalımbay, "Çok oyuncunun gitmesi aslında bir avantaj, çünkü şu anda kendi takımımızı yapmış olacağız. Konyaspor'dan ayrıldıktan sonra uzun süreden beri oyuncu seyrediyoruz. Avrupa'nın hemen her yerinde ve Türkiye'de de seyrediyoruz. Ve iyi oyuncular kazandıracağız buraya. Bu tabii ki bir avantaj. Önemli olan tabi ki bu oyuncuları transfer edebilmek bir an önce. Bu açıdan çoğunun gitmesi dezavantaj olmayacak, biz bunu alacağımız oyuncularla avantaja çevireceğiz. Bundan önce geldiğimizde de çok iyi oyuncuları buraya kazandırmıştık, aynı şekilde yapacağız" ifadelerini kullandı. Çalımbay, sözleşme imzaladıktan sonra törene katılan taraftarlarla sohbet ederek fotoğraf çektirdi.