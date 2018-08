(Görüntülü) Rıza Çalımbay: "Lige mükemmel bir giriş yapmak istiyoruz"

Tolga YANIK / KONYA () - Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, taraftarları önünde sezona mükemmel bir giriş yapmak istediklerini söyledi. Çalımbay, Süper Kupa finali için de her şey olabilir dedi. Bolu ve Hollanda kampını değerlendiren Rıza Çalımbay, "Bolu'daki ve Hollanda'daki kampımız mükemmel geçti. Yurt dışına gittiğimizde zaten oradaki ağırlık maçlardı. Maçlarımız da mükemmel geçti. Beklediğimin çok üzerinde geçti. Bütün oyuncularımdan oldukça memnunum. İyi bir kamp geçirdik. Tek sıkıntımız yaptığımız transferlerlerimizle orada beraber olamadık. Ama o da önemli değil. Gerçekten şu çalışmalarımızı, arzumuzu, isteğimizi lige yansıtırsak o zaman lige mükemmel bir şekilde başlarız. Zaten kendi taraftarımızın önünde çok iyi başlamamız gerekiyor. Hem maça hem lige mükemmel başlamamız gerekiyor. Ben takımıma yürekten inanıyorum, güveniyorum. Taraftarımıza da çok çok ihtiyacımız var" dedi. "TAKIM DENGELERİNİ BOZMADAN TRANSFER YAPACAĞIZ" Takımın dengelerini bozmadan transfer yapacaklarını söyleyen Çalımbay, "Buradaki dengeyi bozmak istemiyoruz. Nerede açığımız varsa oraya oyuncu almaya çalışıyoruz. Onun için de buradaki dengeleri bozmadan transfer yapacağız. Mehdi'nin yerine yüzde yüz oyuncu almamız gerekiyor. Sol açığa da bir oyuncu istedik. Onun dışında kadromuzu tamamladık. Biz gelmeden zaten iskelet bir kadro vardı. Oraya bazı transferler yapılması gerekiyordu. Yönetimle beraber konuştuk, söyledik orayada gerekli transferleri yaptık. İnşallah faydaları olur. Tabii ki birden bire olmayabilir. Türkiye'yi bilmiyorlar. Onun için bazı sıkıntılar olabilir. O arkadaşlar en kısa sürede takıma uyum sağlayıp çok büyük faydaları olacaktır" diye konuştu. "HER ŞEY OLABİLİR" Galatasaray ile Akhisarspor arasında Konya Büyükşehir Stadyumu'nda Pazar günü oynanacak Süper Kupa finalini de değerlendiren Rıza Çalımbay, "İki takımı da tebrik ediyoruz. Özellikle Akhisar'ı. Çünkü oralara gelinceye kadar çok büyük takımları elediler. Kendilerini tebrik ediyoruz. Galatasaray zaten böyle kupalara alışık bir takım. Tabii ki baktığınız zaman taraftar açısından olsun her açıdan Galatasaray'ın büyük bir avantajı gözüküyor. Bu final maçı ne olacağı belli olmuyor. Çok sürprizler oldu. Kupa finalini o takım kazanır dediler, Akhisar kazandı. Her şey olabilir" ifadelerini kullandı.