Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
ABD’nin İran petrolüne getirdiği ithalat yasağı petrolü yükseltti
Petrol fiyatları fırladı
İçişleri Bakanı Soylu: CHP İl başkanlarıyla ilgili talimat verdim
CHP İL başkanlarını protokole almayın...
KRİPTOPARA – En yüksek hacimli ilk 10’un dokuzu arttı
En yüksek hacimli ilk 10’un...
Rus akademisyenler: Erdoğan Rusya için en iyi seçenek
Rus akademisyenler: Erdoğan Rusya için...

(Görüntülü) Rakibine yenilen minik güreşçinin büyük üzüntüsü (yeniden)

Salon dışına çıkarak kendini yere atan ve yeri yumruklayarak ağlayan küçük sporcuyu arkadaşları zor sakinleştirdi Cüneyt ÖZFİDANZONGULDAK,() ZONGULDAK'ta gerçekleştirilen Türkiye Güreş Federasyonu 2018 Greko-Romen Türkiye Şampiyonası...

Salon dışına çıkarak kendini yere atan ve yeri yumruklayarak ağlayan küçük sporcuyu arkadaşları zor sakinleştirdi

Cüneyt ÖZFİDANZONGULDAK,()

ZONGULDAK'ta gerçekleştirilen Türkiye Güreş Federasyonu 2018 Greko-Romen Türkiye Şampiyonası Minikler Grup Müsabakaları'nda rakibine yenilen Melih Büyükyıldız (11), müsabaka sonunda büyük üzüntü yaşadı. Antrenörü ve sporcu arkadaşlarının sakinleştirmekte güçlük çektiği Büyükyıldız, yere yatarak bir süre ağladı.

Türkiye Güreş Federasyonu 2018 Greko-Romen Türkiye Şampiyonası minikler grup müsabakaları, Zonguldak Spor Salonu'nda başladı. 35 ilden 11,12 ve 13 yaşlarında 700 güreşçinin katıldığı müsabakalarda Çorum Belediyespor sporcusu Melih Büyükyıldız, Balıkesir Savaştepe Belediyesporlu Hasbi Bozca ile karşılaştı. Büyükyıldız'ın rakibiyle olan mücadelesi büyük alkış aldı. Büyükyıldız, rakibini oldukça zorlayarak müsabakayı bir süre üstün götürdü. Ancak rakibi, bir anlık hatasını affetmeyerek tuş ile maçı kazandı. Minderden kalkan Büyükyıldız, gözyaşlarına boğuldu. Müsabaka hakemi ve antrenörü, Büyükyıldız'ı sakinleştirmekte güçlük çekti. Salon dışına çıkarak kendini yere atan ve yeri yumruklayarak ağlayan küçük sporcuyu arkadaşları da sakinleştiremedi. Gazetecilerin de teselli etmeye çalıştığı Büyükyıldız bir süre sonra ağlayarak tekrar salona girdi.

Müsabakalar sonunda ilk 16?ya giren sporcular, Çanakkale?de düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonası?nda mücadele edecek.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325