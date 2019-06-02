(Görüntülü) Rakibi sahaya 1 kişi eksik çıkınca futbolcusunu kenara aldı

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK,()-







ZONGULDAK U-19 Ligi Çaycuma Grubu şampiyonluk maçında, Velioğlu Gençliksporlu 1 oyuncu maça geç kalınca, rakip takımın sahaya 10 kişi çıktığını fark eden Veliköyspor antrenörü, bir futbolcusunu saha kenarına aldı. Maçın 35’inci dakikasında futbolcunun gelmesi üzerine iki takım da futbolcularını oyuna aldı.



Çaycuma İlçe Stadyumu’nda Veliköyspor ile Velioğlu Gençlikspor, U-19 Ligi play-off şampiyonluk maçında karşı karşıya geldi. Velioğlu Gençlikspor takımı oyuncusu Doğukan Verim maça geç kaldı. Yedek oyuncusu da olmayan Velioğlu Gençlikspor, sahaya 10 kişi çıkmak zorunda kaldı. Rakip takımın 10 kişi olduğunu fark eden Veliköyspor antrenörü Sertan Adıyaman, 5’inci dakikada santrfor olarak oynayan 9 numaralı oyuncusu Emre Gebedek’i saha kenarına aldı. Maçın 35’inci dakikasında geç kalan oyuncunun gelmesi üzerine iki oyunca da hakemin onayıyla maça dahil oldu.



SEYİRCİLER ALKIŞLADI



Yapılan centilmenlik örneği, maçı izleyenler tarafından alkışlandı. Rakip takım teknik direktörü ve oyuncuları, Veliköyspor oyuncularını ve yönetimini centilmence hareketinden ötürü tebrik etti. Maçı Veliköyspor 4-3 kazanarak grubunda şampiyon oldu.

