Doğanay YAVUZ / İSTANBUL () - Ragbi Lig Şampiyonası, bugün oynanan müsabakalar ile tamamlandı. Turnuvanın son gününde hem erkeklerde hem de kadınlarda kazanan takım Kadıköy Bulls oldu. İstanbul'un Sarıyer ilçesinde bugün 16.00'da başlayan şampiyonanın iki kategorisinde de kazanan takım Kadıköy Bulls oldu. Turnuvanın kadınlar kategorisinde 4 takım arasındaki sıralamada Bromigos, Aqua Warriors, Amazon Girls ekipleri sırasıyla 2'nci, 3'üncü ve 4'üncü oldu. Şampiyonanın erkekler kategorisinde 4 takım arasındaki sıralamada ise Ottoman 2'nci, Anadolu Lions 3'üncü ve Eskişehir de 4'üncü olarak organizasyonu sonuncu olarak tamamladı.
(Görüntülü) Ragbi Lig Şampiyonası tamamlandı
Doğanay YAVUZ / İSTANBUL () - Ragbi Lig Şampiyonası, bugün oynanan müsabakalar ile tamamlandı. Turnuvanın son gününde hem erkeklerde hem de kadınlarda kazanan takım Kadıköy Bulls oldu. İstanbul'un Sarıyer ilçesinde bugün 16.00'da...
05 Ağustos 2018 Pazar 23:05
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