(Görüntülü) Pro Beach Tour Vadistanbul etabı sona erdi

Doğanay YAVUZ / İSTANBUL () - TVF Plaj Voleybolu Türkiye Serisi 2018 Pro Beach Tour Vadistanbul Etabı, bugün oynanan final maçlarıyla sona erdi. Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) tarafından İstanbul'da bulunan bir alışveriş merkezinde düzenlenen organizasyonda derece elde eden erkek ve kadın sporcular ödüllerine ulaştılar. Kadınlar kategorisinde turnuvanın üçüncüsü olan Oksana Rusnachenko ve Hatice Can Tonbul ikilisine kupa ve madalyalarını; İstanbul Voleybol İl Temsilcisi Erdal Fındık verdi. Organizasyonu ikinci olarak tamamlayan Aleyna Vence ve Merve Nezir ikilisine ise kupa ve madalyalarını Beach Games Turkey Genel Koordinatörü Selman Alıcıoğlugil verdi. Son olarak kadınlar kategorisinin şampiyonları Buğra Eryıldız ve Selin Yurtsever ikilisine ise kupa ve madalyalarını Vadistanbul Genel Müdürü Özgen Özyurt verdi. Erkekler kategorisinde de ise turnuvanın üçüncüsü olan Hakan Göğtepe ve İbrahim Çadır ikilisine kupa ve madalyalarını; İstanbul Voleybol İl Temsilcisi Erdal Fındık vererek etkinliğin ikinci olan yarışmacılarıyla devam edildi. Organizasyonu ikinci olarak tamamlayan Selçuk Şekerci ve Soner Erdoğmuş ikilisine kupa ve madalyalarını Beach Games Turkey Genel Koordinatörü Selman Alıcıooğlugil takdim ederek turnuvanın 1'incilerine geçildi. Erkekler kategorisinin şampiyonları olan Alireza ve Ahad ikilisine ise kupa ve madalyalarını Vadistanbul Genel Müdürü Özgen Özyurt vererek organizasyona son noktayı koydu.