(Görüntülü) Phillip Cocu: "Takımı iyi bir yere getirmek için her şeyi yapıyoruz" -2

"Forvet arayışı içerisindeyiz"



"Eljif 120 dakika aynı şekilde oynayabilir"

ALİ DANAŞ - Mustafa AKIN / İSTANBUL,()



Phillip Cocu, "Biz bu takımın neye ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Bazı pozisyonlarda yeterince kalabalık değiliz. Buraya iyi oyuncular getirmek istiyoruz" dedi.







Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, Feyenoord maçının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.







Maçın büyük bölümünde etkili olan taraf olduklarını söyleyen Phillip Cocu, "İlk olarak 65 dakika çok iyi bir futbol oynadık. Taraftara oyunumuzu gösterdik. Üst düzey bir oyun sergileyip çok iyi pas yaptık. Çok fazla hareketlilik sağladık. Giuliano ikinci penaltıda çok şanssızdı. Son 20 dakika savaşmadık. Çünkü bazı oyuncular çok yorgundu. Çok fazla 90 dakika oynamamış oyuncularımız vardı. Taktik olarak akıllı olmamız gerekiyordu. Onların hatasını beklememiz gerekiyordu. Futbolun bu tarafını öğrenmek zorundayız. Genç oyuncularımız var ve onların öğreneceğini düşünüyorum. Maçın büyük kısmında çok büyük bir etki gösterdiğimizi söyleyebilirim. İyi bir atmosfer vardı statta" ifadelerini kulandı.







"ELJİF'İN 120 DAKİKA AYNI ŞEKİLDE OYNAYABİLİR"







Eljif Elmas'ın fiziken çok iyi olduğunu ifade eden Cocu, "Denk olan genç oyuncular arasında fark olabiliyor. Eljif'in fizik durumuna baktığımızda çok iyi bir durumu var. 120 dakika aynı şekilde oynayabilir. Barışı'nda bu tarafa biraz daha kendini vermesi gerekiyor. Daha güçlü daha fit olmalı. Kalitesini sahada gerçekten gösterdi. İki genç oyuncumuz son derece olgun bir oyun oynadılar. Başka oyunculara da örnek olacak bir davranıştı" diye konuştu.







"TAKIMI İYİ BİR YERE GETİRMEK İÇİN HER ŞEYİ YAPIYORUZ"







Eksik bölgelere iyi oyuncular transfer etmek istediklerini belirten Phillip Cocu, "Saldado'nun topla beraber yaptığı çalışmalar söz konusu ve bu pozitif bir durum. Şuanda iyi gözüküyor. Esas durumu takıma katılınca göreceğiz. Biz bu takımın neye ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Bazı pozisyonlarda yeterince kalabalık değiliz. Buraya iyi oyuncular getirmek istiyoruz. Bunlar kolay değil. Ama her şeyi yapıyoruz takımı iyi bir yere getirmek için" şeklinde konuştu.







"FORVET ARAYIŞI İÇERİSİNDEYİZ"







Fernandao'nun takımdan ayrılmasının ardından forvet transferi yapmak istediklerini söyleyen Cocu, "Cocu, "İyi bir forvet arayışı içerisindeyiz. Barış da yeni transferlerimizden. Biz onu daha öncede biliyorduk. Eljif'de genç oyuncularımızdan biri ve onu da biliyorduk. Oyuncuyla beraber çalışmak onu iyi değerlendirmenizi sağlıyor. Bu takım için önemli bir oyuncu olacak. Onunla çalışıyor olmaktan çok mutluyum. Genç bir oyuncu ve taktik açıdan kendini geliştiriyor. Kadromuz içindeki genç yeteneklerle liderler arasında dengeyi kurabilmek. Fenerbahçe'ye yeni getireceğimiz oyuncularla bunları bir harmanlamak ve güçlü bir Fenerbahçe oluşturmak istiyoruz" dedi.



