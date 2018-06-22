(Görüntülü) Philip Cocu için veda klibi

İSTANBUL / PSV Eindhoven Kulübü, yollarını ayırdıkları teknik direktör Phillip Cocu için veda klibi yayınladı. Fenerbahçe ile anlaştığı duyurulan Phillip Cocu için sosyal medya hesabından başarılarının yer aldığı klip hazırlayan PSV Eindhoven Kulübü, "Beş sezon ve altı kupa... Phillip; öncelikle bize yaşattığın başarılarla dolu yıllar için sana teşekkür eder, Fenerbahçe'de başarılar dileriz" ifadelerine yer verdi.