İSTANBUL / PSV Eindhoven Kulübü, yollarını ayırdıkları teknik direktör Phillip Cocu için veda klibi yayınladı. Fenerbahçe ile anlaştığı duyurulan Phillip Cocu için sosyal medya hesabından başarılarının yer aldığı klip hazırlayan PSV Eindhoven Kulübü, "Beş sezon ve altı kupa... Phillip; öncelikle bize yaşattığın başarılarla dolu yıllar için sana teşekkür eder, Fenerbahçe'de başarılar dileriz" ifadelerine yer verdi.
(Görüntülü) Philip Cocu için veda klibi
İSTANBUL / PSV Eindhoven Kulübü, yollarını ayırdıkları teknik direktör Phillip Cocu için veda klibi yayınladı. Fenerbahçe ile anlaştığı duyurulan Phillip Cocu için sosyal medya hesabından başarılarının yer aldığı...
22 Haziran 2018 Cuma 13:23
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