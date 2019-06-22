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(Görüntülü) Paraşütçüler Erzincan'da yarıştı

  Coşkun MENEK/ERZİNCAN, ( )- TÜRK Hava Kurumu (THK) tarafından Erzincan'da düzenlenen, Türkiye Yamaç Paraşütü Açık Hedef Şampiyonası, renkli görüntülere sahne oldu. Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen 24 sporcu, hedefi tutturmak...

 

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, ( )- TÜRK Hava Kurumu (THK) tarafından Erzincan'da düzenlenen, Türkiye Yamaç Paraşütü Açık Hedef Şampiyonası, renkli görüntülere sahne oldu. Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen 24 sporcu, hedefi tutturmak için mücadele etti.

THK tarafından Erzincan'da düzenlenen Türkiye Yamaç Paraşütü Açık Hedef Şampiyonası 2'nci ayak yarışları, merkeze bağlı Ekşisu Mesire Alanı'nda yapıldı. Etkinliğe Türkiye'nin değişik coğrafyasından 5'i kadın, 24 sporcu katıldı. Sporcular, yamaç paraşütleri ile deniz seviyesinden bin 568 metre yükseklikteki tepeden atladı. 350 metreden yükseklikten kendilerini boşluğa bırakan yarışmacılar 10 dakika havada süzüldükten sonra yerde belirlenen yaklaşık 2 santimlik alana ayaklarını dokunmaya çalıştı. Toplamda 6 kez atlayış yapan sporcular, en fazla puanı almak için birbirleriyle mücadele etti. Müsabaka gün boyunca devam ederken, hedefe en yakın noktaya iniş yapmaya çalışan sporcular, derece yapmak için iddialı olduklarını söyledi.

THK Erzincan Eğitim Merkezi Müdürü Ali Zaimoğlu, Türkiye'yi yurt dışında temsil edecek sporcuları belirlemek amacıyla 4 etapta yapılan yarışmaların ikincisini Erzincan'da düzenlediklerini belirterek, "Güzel bir organizasyon gerçekleştiriyoruz, yurdun dört bir yanından sporcularımız derece yapabilmek için mücadele ediyor" dedi.

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