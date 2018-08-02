(Görüntülü) Paletli yüzme yarışlarının havuz etabı tamamlandı

TSSF Başkanı Özen: ''Tarihimizin en yüksek madalya sayısına ulaştık'' ''Hedef sürdürülebilir başarı'' Yiğit Yılmaz: ''Bu sene ilk üçe girmek istiyordum ve başarımı elde ettim'' Mustafa AKIN - İbrahim ALİOĞLU / İSTANBUL () - CMAS 20'nci Paletli Yüzme Avrupa Gençler Şampiyonası'nın 4'üncü gününde havuz etabı tamamlandı. İstanbul Beylikdüzü'nde devam eden CMAS 20'nci Paletli Yüzme Avrupa Gençler Şampiyonası'nın 4'üncü gün final yarışları bayanlar ve erkeklerde yapılan müsabakalar ile sona erdi. 17 ülkeden 94'ü bayan, 100'ü erkek 194 sporcunun yer aldığı organizasyonda farklı disiplinlerde yarışmalar gerçekleşti. Bugün öğleden sonra yapılan final mücadeleleri ile son bulan havuz etabının ardından organizasyonda yarın açık su yarışları gerçekleştirilecek. ÖZEN: ''TARİHİMİZİN EN YÜKSEK MADALYA SAYISINA ULAŞTIK'' Uluslararası Sualtı Sporları ve Etkinlikleri Federasyonu tarafından organize edilen paletli yüzme yarışlarının Olimpiyat Komitesi tarafından da tanındığını ifade eden Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) Başkanı Doç. Dr. Şahin Özen, ''Gençler Avrupa Şampiyonası'nı icra ediyoruz. Ülkemize ilk defa bu büyüklükte bir organizasyon almanın mutluluğunu yaşıyoruz açıkçası. 17 ülke gibi yüksek bir katılım ve 200'e yakın sporcu var. Havuz yarışlarını bugün itibarıyla tamamlıyoruz. Yarında açık su yarışları var ve bugüne kadar tarihimizin en yüksek madalya sayısına ulaştık. Paletli yüzme gerçekten olimpiyatlara aday bir spor branşı ve burada madalya almak bizim için hayal bile değildi. Biz iki yıl önce ilk madalyalarımızı almaya başladık. Geçen yıl Dünya Şampiyonası'nda madalyalarımızı aldık. Bu sene ise en yüksek madalyaya sahibiz'' dedi. ''HEDEF SÜRDÜRÜLEBİLİR BAŞARI'' Başkan Özen, önceden finalde yüzmenin hayal olduğunu ancak günümüzde bütün sporcuların final müsabakalarından madalya ile ayrıldığını kaydederek, ''Bu anlamda çok başarılı bir turnuva bizim için. Gerçekten emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bu 10 yıl önce temeli atılmış bir projenin sonuçları inşallah bunun devamını getirmek istiyoruz. Hedef bu sürdürülebilir başarı temel amacımız. Onun için altyapılarla desteklemeye, beslemeye çalışıyoruz müsabakalarımızı. Çok uzun süreli sık kamplara yaptık. İşbirlikleri yaptık, yabancı antrenörlerle temaslarımız oldu. Bu neticeden de oldukça mutluyuz. Bunun için de sporcularımı çok çok tebrik ediyorum. Şunu net söylemeliyim ki dünyada bu organizasyonu yapan 3 ülkeden birisisiniz ve hatta birincisisiniz de diyebiliriz diyorlar bize. Bundan öncede bir takım organizasyonlar almıştık ama bu organizasyon için bize tam puan verdiklerini söylüyorlar bunun içinde çok mutluyuz'' diye konuştu. YILMAZ: ''BU SENE İLK ÜÇE GİRMEK İSTİYORDUM VE BAŞARIMI ELDE ETTİM'' 50 metrede dünya ikincisi olan Yiğit Yılmaz ise sezon boyunca çok çalıştığını ifade ederek, ''Gerçekten bu başarıyı istiyordum. Yaşım iki sene daha genç diğerlerine göre ama son senemde daha çok çalışıp dünya rekorunu elde etmek istiyorum. Bu sene ilk üçe girmek istiyordum ve başarımı elde ettim. Bu yüzden mutluyum. Gerçekten kimse böyle bir şey beklemiyordu Türkiye'den. Gerçekten muhteşem bir organizasyon oldu. Federasyonu tebrik ediyorum'' diye konuştu.