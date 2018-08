(Görüntülü) Paletli yüzme yarışları sona erdi

TSSF Başkanı Özen: ''Evimizde bu kadar çok madalya almanın gururunu yaşıyorum'' ''En iyi organizasyon gerçekleştiren ilk 3 ülke içindeyiz'' ''Sualtı Hokeyi Dünya Şampiyonası'nda dünya üçüncüsü olduk'' ''Gelişim için ileri gitmiş ülkelere çok önem veriyoruz'' Mustafa AKIN - İbrahim ALİOĞLU / İSTANBUL () - CMAS 20'nci Paletli Yüzme Avrupa Gençler Şampiyonası bugün yapılan açık su etabı ile son buldu. İstanbul Beylikdüzü'nde tamamlanan CMAS 20'nci Paletli Yüzme Avrupa Gençler Şampiyonası havuz ve açık su yarışları ile tamamlandı. 17 ülkeden 94'ü bayan, 100'ü erkek 194 sporcunun yer aldığı organizasyonda dün sona eren havuz yarışlarında 10 dünya rekoru kırıldı. Türkiye yarışlarda 3 altın, 6 gümüş ve 3 bronz madalya elde etti. TSSF BAŞKANI ÖZEN: "EVİMİZDE BU KADAR ÇOK MADALYA ALMANIN GURURUNU YAŞIYORUM" Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) Başkanı Doç. Dr. Şahin Özen, organizasyona olukça yüksek bir katılım olduğunu ifade ederek Türkiye'de böyle bir organizasyon yapmaktan dolayı çok mutlu olduklarını dile getirdi. Çok başarılı bir organizasyon gerçekleştirildiğini kaydeden Başkan Özen, "Katılımcılardan dönüşler oldukça iyi bizim adımıza. Ayrıca tabii böyle bir şampiyonada çok yüksek bir madalya sayısına ulaştık bu da bizim için ayrıca bir gurur kaynağı. Şu anda 3 altın, 3 bronz ve 6 tane de gümüş madalya sahibiyiz. Kendi evimizde olmanın avantajı da sayabiliriz bunu. Sporcularımız adına çok mutluyum, palet yüzme adına çok mutluyum. Kendi ev sahipliğimizi yaptığımız bir organizasyonda bu kadar çok madalya kazanmamızın gururunu da ayrıca yaşıyorum" dedi. "EN İYİ ORGANİZASYON GERÇEKLEŞTİREN İLK 3 ÜLKE İÇİNDEYİZ" Bu tür organizasyonları almak kadar başarılı olmanın da çok önemli olduğunu dile getiren başkan Özen, "Bunu da çok önemsiyoruz. Palet yüzme tabii her geçen yıl ülkemizde tanınan, bilinen, sporcu sayısı artan bir spor ve diğer branşlarımızın da kaynağı olması adına bizim özellikle önem verdiğimiz bir spor dalı. Başarılı bir organizasyon oldu, bugün tamamlıyoruz. Misafirlerimizi ülkelerine yolcu edeceğiz, gayet başarılı bir organizasyon oldu ülkemiz adına. Daha çok organizasyona ev sahipliği yapmak istiyoruz ama CMAS'ın 130'un üzerinde üye ülke sayısı var tabii bunlar arasından bu organizasyonu alabilmek çok da kolay değil. Ama biz bu anlamda CMAS'da ilk 10 hatta ilk 6 içinde bir ülkeyiz. Açıkçası CMAS Spor Komite Başkanının dün bana bizzat ifade ettiğine göre, en iyi organizasyonu gerçekleştiren ilk 3 ülke içindeyiz. Bu da benim için oldukça memnuniyet verici. Bu sene bu ilk değil, 2 ay sonra Ekim ayı içinde Antalya Kaş'ta Dünya Serbest Dalış Açık Su Outdoor müsabakalarına ev sahipliği yapacağız. Şu anda ona da oldukça yüksek katılım sayısına ulaşmış durumdayız. Bu alanda da ülkemizde oldukça tanınmış sporcular var. Orada da madalya almak istiyoruz" diye konuştu. "SUALTI HOKEYİ DÜNYA ŞAMPİYONASI'NDA DÜNYA ÜÇÜNCÜSÜ OLDUK" Başkan Özen bir hafta önce Kanada'da Sualtı Hokeyi Dünya Şampiyonası'nda mücadele ettiklerini hatırlatarak, ''Erkekler kategorisinde dünya üçüncüsü olduk. Takım sporlarında tabii sizin hazır olmanız yeterli değil. Uluslararası lobi, hakem lobisi de oldukça önemli. Sizin de hakem göndermeniz gerekiyor. Son iki yıldır biz de hakem götürüyoruz. Ama gerçekten orada saha dışında da var olmak, güçlü olmak gerekiyor. Kürsüde kalmak için çok mücadele ettik ve takım sporlarında kürsüde kalmak çok önemli, çok zor. Son şampiyonanın dünya ikincisiydik biz. O zaman finalde Avustralya ile oynamıştık burada çeyrek finalde oynadık Avustralya ile ve yendik. Geçen yıl Avrupa Şampiyonası'nda final oynadığımız İngiltere'yi burada üçüncülük maçında yendik ve üçüncülük olduk. Aslında biz final oynamayı hedeflemiştik rakibimiz Yeni Zelanda olabilirdi ama onlarla yarı finalde oynadık ve 1-0 da önde başladığımız maçı maalesef bir penaltı golüyle 1-1'e arkasından lehimize verilen bir gol ve verilmeyen bir golümüz neticesinde üçüncülük maçı oynamak zorunda kaldık. Bizim için bu da bir finaldi ve bunu da aldığımız için çok mutluyuz. Gerçekten bu branşta da çok başarılıyız. Her yıl kürsüdeyiz ve her yıl kürsüde olan bir ülke yok aslında sualtı hokeyinde. Bir önceki şampiyonada kürsüde olan hiç kimse bu sene kürsüde değil açıkcası. O yüzden orada kürsüde kaldığımız için çok mutluyuz açıkçası. Sporcularımızı da, antrenörlerimizi de yürekten kutluyorum" şeklinde konuştu. "GELİŞİM İÇİN İLERİ GİTMİŞ ÜLKELERE ÇOK ÖNEM VERİYORUZ" Uluslararası ilişkilere de çok önem verdiklerini dile getiren Şahin Özen, "Gelişim için bu sporlarda ileri gitmiş ülkelerle işbirliğine çok önem veriyoruz. Onlarla başladık bu işe ama şu anda bizden antrenör ve kamp istenir hale geldi. Yani bizim antrenörlerimiz tercih ediliyor. Bizden antrenör konusunda talepleri oluyor yabancıların. Bu da bizim için ayrıca bir mutluluk konusu paletli yüzmede de bu böyle hokeyde de bu böyle. Ragbide Gençler Avrupa Şampiyonu olduk. Serbestte dünya rekortmenlerimiz var. Sualtında dünya şampiyonlarımız var. Yani federasyonumuz adına sportif anlamda iyi işler yaptığımızı düşünüyorum. Bunun içinde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.