(Görüntülü) Palandöken'de Uluslararası Macera Off-Road Oyunları başladı

Salih TEKİN - Zafer KUMRU / ERZURUM () - Dünyanın en önemli kayak merkezlerinden biri olan Palandöken, bu yıl ilk kez düzenlenen 'Uluslararası Macera Off-Road Oyunları'na ev sahipliği yapıyor. 8 ülke ve Türkiye'den 42 ilden gelen 210'dan fazla aracın katıldığı yarışların ilk günü soğuk havaya rağmen büyük ilgi gördü. İzleyenler adeta birbirinden zorlu etapları, araçların pilotuyla aynı heyecanı yaşadı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle Erzurum Macera Off-Road Doğa Sporları Kulübü tarafından organize edilen Uluslararası Macera Off-Road Oyunları, Palandöken Dağı eteklerinde bugün akşam start aldı. Maceraseverlerin büyük ilgi gösterdiği yarışlar öncesi iş makineleriyle açılan parkura itfaiye araçları tarafından su dolduruldu. Hazırlıkların tamamlanmasının ardından iki gün sürecek yarışların ağır klasman etabı başladı. Startla birlikte çıkan araçlar, 800 metrelik zorlu parkuru en kısa sürede geçmeye çalıştı. İlk gün 17 aracın parkura çıktığı yarışlarda pilotlar kadar izleyenler de heyecanlı anlar yaşadı. Parkura takılan araçların pilotuna destek veren maceraseverler, başarılı pilotları alkışladı. Bazı etapları geçerken zorlanan araçlara iş makineleriyle destek sağlandı. Erzurum Macera Off-Road Doğa Sporları Kulübü Başkanı Lokman Toptaş, Doğu Anadolu Bölgesi'nde ilk kez böyle bir organizasyon düzenlendiğini söyledi. 8 ülkeden ve Türkiye'den de 42 kentten yarışmacıların organizasyona katıldığını belirten Toptaş, oyunların geleneksel hale getirileceğini belirtti. Toptaş, Palandöken'de sadece kayak ve snowboard yapılmadığını motorlu sporların da yapılabileceğini gösterdiklerini ifade etti. 2 BİN METRELİK PARKURDA DEVAM EDECEK Palandöken'de 2 bin 200 rakımda başlayan yarışmalar pazar günü 2 bin metre uzunluğundaki parkurda devam edecek. Off-road araçları 2 bin metrelik parkuru en iyi zamanda bitirmek için yarışacak. Uluslararası Macera Off-Road Oyunları ödül töreniyle sona erecek.