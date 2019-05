(Görüntülü) (ÖZEL) Yüzme Federasyonu Başkanı Yalçın: Geleceğe umutla bakıyoruz

Nesrin AYDIN/ANKARA, ()





Ankara Etlik Kapalı Yüzme Havuzu'nda düzenlenen Gençlik Kupası Atlama Şampiyonası devam ediyor. 4 şehirden 90 sporcunun katıldığı şampiyona Pazar günü sona erecek. Alt yapı anlamında her geçen gün sporcu sayılarının arttığını belirten Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın, "İnşallah geleceğe umutla bakmaya başlıyoruz. Gençler Atlama Şampiyonası bu. Buradan Dünya, Avrupa, Balkan şampiyonalarının seçmeleri yapılıyor. Ankara, İstanbul, İzmir ve Samsun'dan gelen 6 kulüp yaklaşık 90 sporcuyla bugün bu şampiyonaya Keçiören Belediyesi'nin ev sahipliğinde devam ediyoruz. Pazara kadar devam edecek. Güzel sonuçlar çıkacağını umuyoruz" ifadelerini kullandı.



"ÖNEMLİ OLAN SPORUN DEVAMINI SAĞLAYABİLMEK"



Yüzme ve atlamanın çok emek isteyen bir spor olduğunu ifade eden Başkan Yalçın, "Yüzmede, atlamada bu rakamları vermek doğru olmaz, her zaman söylediğim gibi yüzme atlama çok zor emek isteyen sporlar ama ülkemizi en iyi, en kalabalık şekilde temsil etmeye çalışacağız. Alt yapı oluşturuyoruz geleceğe doğru umutla bakmaya çalışıyoruz. İnşallah bu alt yapının meyvelerini toplamaya başlayacağız. Bunun 2 hafta öncesinde İngiltere'de bir şampiyona vardı. Kızımız orada 3'üncü olarak seçmelere kaldı. Güzel dereceler geliyor. Önemli olan bu sporun devamlılığını sağlayabilmek, bu imkanı onlara sağlayabilmek. Bugün de burada sağ olsun Keçiören Belediyesi bu imkanı sağladı. Ankara'daki kulüplerimize, diğer kulüplerde de aynı şekilde onlara da bu imkanı hazırladığımız zaman eminim ve inanıyorum ki başarı kaçınılmazdır. Bizim 113 bin lisanslı sporcumuz var. Aktif olan bunların içersinde 5 bin 500 civarında. Her zaman söylediğim gibi alt yapıyı güçlendireceğiz, piramitin alt tarafını doldurursak üste güzel bakabiliriz" şeklinde konuştu.



"220 OLAN ALT YAPI 3 BİN OLDU"



Tesislerin yeterli olmadığı yerler olduğunu belirten Yalçın, "Ankara, İzmir ve İstanbul'da ciddi bir tesis sorunu yaşıyoruz. Çünkü yüzme büyüyor. Geldiğimiz zaman 220 olan alt yapımız bugün 3 binlere dayandı ve her geçen gün artıyor. Bunun için tabi yarışmalarımızı büyük havuzlarda yapıyoruz. Örneğin Edirne'de yapıyoruz, güzel ve büyük bir tesis. Ankara'da bunun için yeterli bir tesis. Ama İstanbul, İzmir gibi milli sporcularımızın yoğun olduğu yerlerde bu tesis imkanlarının olması gerekiyor" ifadelerini kullandı.