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(Görüntülü) (özel) Ozan Kabak şampiyonluk maçında sahaya girdiği o anı unutamıyor

Her aklıma geldiğinde gülümsüyorum, çok mutlu oluyorum  Hedefimiz tekrardan altın madalya almak Mustafa AKIN - Olgucan KALKAN  İSTANBUL,() Galatasaray formasıyla Evkur Yeni Malatyaspor'a karşı forma giyen Ozan oyuna girdiği an için, Fatih...

Her aklıma geldiğinde gülümsüyorum, çok mutlu oluyorum 
Hedefimiz tekrardan altın madalya almak
Mustafa AKIN - Olgucan KALKAN  İSTANBUL,()
Galatasaray formasıyla Evkur Yeni Malatyaspor'a karşı forma giyen Ozan oyuna girdiği an için, Fatih Hoca ısın dedi. Çok heyecanlıydım. Isınıp geldim hemen. Oğlum hayırlı uğurlu olsun dedi. Öptü sahaya gönderdi beni dedi. 
Akdeniz Olimpiyatları'nda mücadele edecek olan U18 Futbol Takımı'nın önemli isimlerinden Ozan Kabak, turnuva öncesinde Doğan Haber Ajansı'na () özel açıklamalarda bulundu.
Hazırlıkların çok iyi geçtiğini söyleyen Ozan Kabak, Yaklaşık 20-25 gündür hazırlanıyoruz. 4 tane hazırlık maçı oynadık. Çok iyi geçti hepsi. 10 gündür de Riva kamp yapıyoruz. Bizim için her şey iyi gidiyor. Yarın sabah İspanya'ya uçacağız. Çok iyi hazırlandık. Altın madalya almayı hedefliyoruz. En son yanılmıyorsam 93 yılında Fatih Terim önderliğinde altın madalya kazanmıştık. 25'inci yılda bizimde hedefimiz tekrardan altın madalya almak diye konuştu.
FATİH HOCA BENİ ÇAĞIRDI VE...
Galatasaray formasıyla Evkur Yeni Malatyaspor'a karşı sezonun son iç saha maçında sahaya giren ve Süper Lig'de oyuna girdiği anı ömür boyu unutamayacağını  ifade eden genç savunmacı, Süper Lig'de oynamak tarifi imkansız bir duygu, inşallah burada olan bütün arkadaşlarıma nasip olur. Hepsi teker teker çok yetenekli oyuncular. Her aklıma geldiğinde gülümsüyorum. O an aklımdan çıkmaz hiçbir zaman. Son dakikalar yaklaşıyordu, Fatih Hoca kalk ısın dedi. Baktım yani 50 bin kişi var tribünde. Çok heyecanlıydım. Isınıp geldim hemen. Oğlum, hayırlı uğurlu olsun dedi. Öptü ve beni sahaya gönderdi. Başka hiçbir şey demedi. Gerçekten unutulmaz anlardı benim için ifadelerini kullandı.

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