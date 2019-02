(Görüntülü) (ÖZEL) Nikola Kalinic: Böyle bir hocanız varsa motive olmamanız imkansız

"Partizan - Kızılyıldız maçları dünyanın sonuymuş gibi hissettirir" "Anadolu Efes çok istekli olacaktır" "İki kez finalde kaybetme bizim için büyük motivasyon oldu" "Sloukas'ın kararı istediği gibi olmadı" "Bu soruna gözlerimizi kapatamayız" "Türkiye'de farklı ülkelerden hakemler maç yönetebilir" "Kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız" "Ben gün gün ilerlemeyi tercih ederim" Olgucan KALKAN / İSTANBUL () Nikola Kalinic, "Anadolu Efes, bizim maçta çok istekli olacaktır. Çünkü bizde Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda onlara karşı kaybettikten sonra onlar orada kupa alırken kenarda durmanın ne kadar üzücü olduğunu biliyoruz. Bu da ekstra bir motivasyon yaratıyor. Ama biz şu an çalıştığımız gibi hazırlıklara devam edersek bulunduğumuz pozisyonu koruyabiliriz" dedi. Fenerbahçe Beko'nun başarılı Sırp basketbolcusu Nikola Kalinic, Demirören Haber Ajansı'na () özel açıklamalarda bulundu. Her yeni sezon öncesi tekrar motive olmanın zorluklarından bahseden Nikola Kalinic, "İşimizin en zor kısımlarından bir tanesi kendimizi motive edebilmek. Her sezon başı motivasyonu bulmak gerçekten çok zor. Belki kötü bir şey finali kaybetmek ama iki kez finali kaybetmek tekrardan başlamak adına bizim için gerçekten çok büyük motivasyon oldu. Bunun dışında günlük gelişimimize bakıyoruz. Her güne ufak ufak bir şeyler eklediğimiz zaman birkaç yıl sonra kalktığımızda bir bakıyoruz bu ufak şeyler ne kadar büyük gelişimlere sebep olmuş" ifadelerini kullandı. "SLOUKAS'IN KARARI İSTEDİĞİ GİBİ OLMADI" Ankara'da düzenlenen TBF Erkekler Türkiye Kupası finalinde Anadolu Efes'le karşılaştıkları maçta Kostas Sloukas ile arasında geçen diyaloğa değinen Kalinic, "Aslında uzun bir hikaye ama kısaca anlatmak gerekirse bu durum her maçta olabilecek bir şey. Kendisine bana güvenebilirsin pası bana ver ben sana geri atacağım dedim. Sloukas bir karar aldı ve pası bana verdi ama istediği gibi olmadı. Bazen oyun kurucular her zaman pas vermek isteyebilir. Onlarla güven kurmak gerekiyor. Tabii bu işin şakası" dedi. "BU SORUNA GÖZLERİMİZİ KAPATAMAYIZ" Avrupa'da ve Türkiye'de hakem hatalarının çok fazla olduğunu ve bunu sosyal medya üzerinden dile getirerek yapıcı bir tartışma başlattığını belirten sarı-lacivertli basketbolcu, "Gerçekten bir sorun var ve buna gözlerimizi kapatamayız. Gözümüzü açık tutmamız gerekiyor. Bu durum Avrupa'da da oluyor. Geçenlerde Yunanistan'da da oldu. Olympiakos ikinci yarıda maçtan çekildi. Real Madrid'in İspanya'da ligden çekileceği konuşuluyor. Sırbistan'da da bir takım olaylar oldu ve Türkiye'de de oluyor. Bu tür rahatsızlık veren durumlar var. Bir şeylerin yapılması gerekiyor ve ben de yapıcı bir şekilde bir tartışma başlatmak istedim sosyal medya üzerinden. Değişik fikirler üretilebilir mi, neler yapılabilir diye. Çok güzel fikirler de geldi. Mesela biz oyuncular, antrenörler derecelendirilmeden geçiriliyoruz. Hepimiz nasıl inceleniyor ve ona göre cezalar veriliyorsa aynı şey bağımsız bir kurum tarafından da hakemlere yapılabilir. Düzeltilmesi gereken şeyler varsa düzeltilmeli ve aynı zamanda şeffaf da olmalı. Nasıl ki bizim her şeyimiz açıklanıyorsa hakemlerin de açıklanmalı. Diğer bir konu da iletişim. Hakemlerle konuşamıyoruz. Bir şeyler anlatmaya çalıştığımız zaman konuşmak istemiyorlar. Ancak bu işin bir parçası ve bizlerle konuşmaları gerekiyor. Konuşmak istemiyorlarsa da bu işi yapmamaları lazım. İletişim çok önemli. Diğer yandan da hakemler adına oyunculuk tecrübesi güzel bir şey olabilir. Belki 2'nci ya da 3'üncü Lig'de biraz oynamış olsalar bizlerin maçın içerisinde göstermiş olduğumuz reaksiyonları, maç içerisinde neler yaşadığımızı çok daha iyi anlayabilirler. Tabii ki hakemler de insan, herkes gibi hata yapabilirler. Biz de iyi veya kötü bir şey yaptığımız zaman nasıl onurlandırılıp, cezalandırılıyorsak aynı şey onlara da yapılmalı" şeklinde konuştu. "TÜRKİYE'DE FARKLI ÜLKELERDEN HAKEMLER MAÇ YÖNETEBİLİR" Farklı ülkelerden hakemlerin Türkiye'ye gelerek maç yönetebilmelerinin de objektif olabileceğini aktaran Kalinic, "Objektif olması adına başka ülkelerden de hakemler gelebilir. Mesela Fenerbahçe - Anadolu Efes maçına İspanya'dan birisi gelebilir veya başka bir maça Yunanistan'dan birileri gelebilir. Maddi olarak ödemelerin nasıl olduğunu bilmiyorum ama maaşlar da iyileştirilebilir hakemlerin işlerini daha iyi yapıp özgür olabilmeleri adına" ifadelerini kullandı. "ANADOLU EFES ÇOK İSTEKLİ OLACAKTIR" Türkiye Kupası'nı kaybettikten sonra Anadolu Efes'in THY Avrupa Ligi'ndeki maçta çok istekli bir oyun oynayacağını düşündüğünü belirten Kalinic, "Çok enteresan bir döneme giriyoruz. Üst üste Anadolu Efes'le 2 kez oynayacağız. Hem Avrupa'da hem de Türkiye Ligi'nde. İstanbul'da taraftarlara bol bol basketbol izleteceğiz. Umarım taraftarlar adına keyifli ve güzel anlar olur. Efes'in çok istekli olacağına eminim çünkü biz de Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda onlara karşı kaybettiğimizde ve onlar orada kupa alırken kenarda durmanın ne kadar üzücü olduğunu biliyoruz. Bu da ekstra bir motivasyon yaratıyor. Ama biz şu an çalıştığımız gibi çalışmaya devam edersek bulunduğumuz pozisyonu koruyabiliriz" dedi. "BÖYLE BİR HOCANIZ VARSA MOTİVE OLMAMANIZ İMKANSIZ" Fenerbahçe Beko'nun başarılı koçu Zeljko Obradovic'in Avrupa'da birçok başarı kazanmasına rağmen hala ilk günkü gibi motive olmasının oyunculara da yansıdığını belirten Sırp basketbolcu, "Avrupa'nın en başarılı antrenörlerinden biriyle çalışmak gerçekten inanılmaz. Onun mükemmeliyetçi olması kendisini diğerlerinden ayıran özelliği. Patronumuz eğer böyleyse ve bizim her gün daha iyi olmamız için zorluyorsa motive olmamamızın ihtimali yok. Bu kadar başarılı olup 9 Avrupa Ligi Kupası ve sayısızca ulusal başarılara sahip olduktan sonra yine aynı motivasyonla geliyorsa bizim evde oturup, motive olmama şansımız yok" şeklinde konuştu. "KAZANMAK İÇİN ELİMİZDEN GELEN HER ŞEYİ YAPACAĞIZ" THY Avrupa Ligi'nde 2'nci şampiyonluğu ile ilgili olarak Kalinic, "Çok fazla bir öngörüm yok ama biz kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz ve buna odaklı çalışıyoruz. Eğer öyle bir öngörüm olsaydı Mayıs'ta kazanıp kazanamayacağımıza dair herhalde loto oynayıp kazanırdım" diye konuştu. "PARTİZAN-KIZILYILDIZ MAÇLARI DÜNYA'NIN SONUYMUŞ GİBİ HİSSETTİRİR" Demirören Haber Ajansı'na verdiği özel röportajda Türkiye'de ve Sırbistan'daki derbi atmosferlerine de değinen Nikola Kalinic, "İlk geldiğim zamanlarda belki de farklı sebeplerden dolayı Galatasaray takım olarak çokta iyi durumda değildi. O yüzden o atmosferi hissedemedim. Atmosfer olarak Partizan ve Kızılyıldız derbisini söylemek istiyorum. Çünkü kazanamazsak gerçekten Dünya'nın sonuymuş gibi hissettiren bir derbiydi o. Bir diğer konu da buradaki dili çok iyi anlamadığım için olabilir. Güncel kelimeleri anlayabiliyorum ama taraftarların söylediği tezahüratlar olsun, marşlar olsun her şeyi tam anlamadığım için olabilir. Karşıyaka, Beşiktaş ve Galatasaray'a karşı çok güzel derbiler oynadık ama ülkemdeki Partizan - Kızılyıldız maçı çok daha farklıdır diyebilirim" şeklinde konuştu. "BEN HEP GÜN VE GÜN İLERLEMEYİ TERCİH EDERİM" NBA'de bulunan Bogdan Bogdanovic'in performansı ve gelecekte kendisinin NBA gidip gitmeyeceği ile ilgili olarak da konuşan Kalinic, "NBA'yi çok fazla takip etmiyorum. Ancak diğer oyuncular ve antrenörlerimizden duyduğum kadarıyla Bogdan gerçekten çok iyi durumda. Kendisi inanılmaz iyi bir insan, çok iyi oynuyor, çok yetenekli bir oyuncu ve çok çalışıyor. Kendisi All-Star Rising Challenge'da da vardı ve adından artık gerçekten bahsettirmeye başladı. Kendim adına gerçekten bilmiyorum gider miyim, veya ne zaman giderim ? Ben hep gün ve gün ilerlemeyi tercih ediyorum" dedi. "VESELY'NİN YOKLUĞUNDA DAHA FAZLA SORUMLULUK ALDIK" Sakatlığı sebebiyle takımdan ayrılan kalan Jan Vesely'nin yokluğunda takım arkadaşlarının daha fazla sorumluluk aldığını söyleyen Kalinic, "Vesely'nin yokluğu tabi ki etkiledi ama şöyle bir şey de oldu. Hepimiz daha çok sorumluluk almaya başladık. Birinin yokluğunda herkes bir adım daha ileriye gitti ve daha fazla şeyler yaptı. Geri döndüğü zaman çok daha iyi olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.