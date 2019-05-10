Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
LGS'DE SORULARI DIŞARIYA SIZDIRAN 2 ÖĞRETMENE 1 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ
LGS sorularını sızdıran 2 öğretmene...
İzmir'de toplu taşıma dini bayramlarda ücretsiz, milli bayramlarda 1 kuruş
Eski İZFAŞ binasının tahsisi iptal...
EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları ABD’nin gümrük vergisi hamlesiyle yükseldi
Petrol fiyatları yükseldi
TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya: Vatandaşların yüzde 90'ı rezervasyon tarihilerini değiştirdi
Tatil rezervasyonları yenilendi

(Görüntülü) (ÖZEL) Nicolo Melli: Daha iyi olabilirdik ama elimizdeki durum bu

"Türkiye çok gururlu olmalı" "Onları iyi bilmemiz avantaj mı, dezavantaj mı bilmiyorum"   Ata SELÇUK - Mustafa AKIN / İSTANBUL () - THY Avrupa Ligi play-off çeyrek finalinde Zalgiris Kaunas'ı 3-1'lik seri ile saf dışı bırakan...

"Türkiye çok gururlu olmalı"

"Onları iyi bilmemiz avantaj mı, dezavantaj mı bilmiyorum"


 

Ata SELÇUK - Mustafa AKIN / İSTANBUL () - THY Avrupa Ligi play-off çeyrek finalinde Zalgiris Kaunas'ı 3-1'lik seri ile saf dışı bırakan ve Dörtlü Final'e yükselen Fenerbahçe Beko'nun yıldız oyuncusu Nicolo Melli, Anadolu Efes eşleşmesi öncesinde takımdaki eksiklerle ilgili olarak, "Daha iyi olabilirdik ama elimizdeki durum bu, en iyisini çıkarmalıyız" dedi.

Fenerbahçe'nin başarılı basketbolcusu Nicolo Melli, kulübün Dörtlü Final öncesi düzenlediği medya gününde Demirören Haber Ajansı'nın () sorularını yanıtladı.

Luigi Datome ve Joffrey Lauvergne'nin Dörtlü Final'de forma giyemeyecek olması ve Jan Vesely ile Nikola Kalinic'in durumunun da şüpheli olmasına ilişkin yorum yapan Melli, "Kadro olarak daha iyi olabilirdik ama şu anda elimizdeki durum bu. Bizim de bundan en iyisini çıkartmamız gerekiyor" açıklamasını yaptı. 

"TÜRKİYE ÇOK GURURLU OLMALI"

Dörtlü Final'de iki Türk takımının olması hakkında Melli, "Türkiye çok gururlu olmalı bu konuyla ilgili. Finalde önünde sonunda bir Türk takımı olacak. Umarım finalde olan biz oluruz. Bizim için çok zor bir mücadele olacak, umarım kazanan biz oluruz" ifadelerini kullandı.

"ONLARI İYİ BİLMEMİZ AVANTAJ MI, DEZAVANTAJ MI BİLMİYORUM"

Yarı finaldeki rakipleri Anadolu Efes ile bu sezon birçok kez karşılaştıklarını hatırlatan Melli şu ifadeleri kullandı ve sözlerini noktaladı: "Onları iyi bilmemiz avantaj mı dezavantaj mı bilmiyorum. Bizim için zor bir mücadele, bizim için iyi bir takım, sert bir takım. Oynayıp, göreceğiz."

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328