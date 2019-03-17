Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '18 Mart' mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '18 Mart' mesajı
'57'nci Alay' korteji, Çanakkale yürüyüşünü sürdürüyor
18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 104'üncü...
'Stresle baş edebilmede arkadaş desteği çok önemli'
'Stresle baş edebilmede arkadaş desteği...
Yeni Zelanda’da iki camide katliam: 49 ölü 48 yaralı
Yeni Zelanda’da iki camide katliam:...

(Görüntülü) (ÖZEL) N'Diaye: Takım ikinci yarı çok iyi reaksiyon gösterdi"

Serhan TÜRK - Kaan ÜLKER / BURSA () - Badou N'Diaye, "Takım ikinci yarı çok iyi bir reaksiyon gösterdi. Biz sadece kendimize odaklandık, tüm maçları kazanmak için çalışacağız" dedi. Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında Bursaspor'u...

Serhan TÜRK - Kaan ÜLKER / BURSA () - Badou N'Diaye, "Takım ikinci yarı çok iyi bir reaksiyon gösterdi. Biz sadece kendimize odaklandık, tüm maçları kazanmak için çalışacağız" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında Bursaspor'u deplasmanda 3-2 mağlup eden Galatasaray'da takımının ilk golünü kaydeden Badou N'Diaye, Demirören Haber Ajansı'na () özel açıklamalarda bulundu.

Çok zor bir maçı geride bıraktıklarını söyleyen N'Diaye, "Takım ikinci yarı çok iyi bir reaksiyon gösterdi. Çok zorlu bir ilk yarı geçirmiştik. Takım harika bir karakter gösterdi bu yüzden tüm Galatasaray ailesi için çok mutluyum" diye konuştu.

"BİZ KENDİMİZE ODAKLANDIK"

Şampiyonluk yarışıyla ilgili gelen bir soruya yanıt veren N'Diaye, "Göreceğiz. Sonuna kadar savaşmaya devam edeceğiz, bunu yapmak zorundayız. Her maç çok zordur. Maç maç bakacağız, en iyimizi yapacağız. Biz sadece kendimize odaklandık, tek önemli şey bu. Tüm maçları kazanmak için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328