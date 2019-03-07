(Görüntülü) (ÖZEL) MSV Duisburglu Ahmet Engin Ay-yıldızlı formayı giymeyi hayal ediyorum

Şenol Güneş'e başarılar diliyorum. İnşallah Türkiye'miz layık olduğu yerlere gelir

Temel ELCİVAN - DUİSBURG

Almanya 2. Lig ekiplerinden MSV Duisburg Kulübü'nde forma giyen Ahmet Engin, Ay-yıldızlı formayı giymeyi hayal ediyorum dedi.

22 yaşındaki kanat oyuncusu Ahmet Engin, antrenman sonrası Demirören Haber Ajansı'na () özel konuştu.

Bu sezon MSV Duisburg formasıyla ligde 14'ü ilk 11 olmak üzere toplam 21 maçta forma giyip 1 gol, 6 da asiste imza atan Ahmet Engin, ligin alt sıralarından kurtulmak için çok çalıştıklarını söyledi.

AY-YILDIZLI FORMAYI GİYMEYİ HAYAL EDİYORUM

Almanya'nın Duisburg kentinde doğan yetenekli futbolcu, kariyer hedefleriyle ilgili, En büyük hayallerim, şehrimin takımı (Duisburg-Moers) MSV Duisburg ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynamak. Ayrıca 1. Bundesliga'da da forma giymek istiyorum. Ay-yıldızlı formayı giymek de benim için gurur verici olur. Zaten milli takımın maçlarını her zaman takip ediyorum. Elbette en büyük hayallerimden biri de milli takım için oynamak.

Şu ana kadar milli takım yetkililerinden kendisine herhangi bir teklif gelmediğini belirten Ahmet Engin, İnşallah ileride milli formaya kavuşacağım gelişmeler olur. Milli takımın idari mevzularına dair konuşacak durumda değilim. Türkiye'de neyin nasıl yürüdüğünü bilmiyorum. Ama Şenol Güneş hocama başarılar diliyorum. İnşallah Türkiye'miz layık olduğu yerlere gelir diye konuştu.

MSV Duisburg antrenmanını takip eden Ahmet Engin'in menajeri Fatih Feyizoğlu da, dört yıldır MSV Duisburg'un formasını giyen Ahmet Engin'in iyi bir sezon geçirdiğini ve ortaya koyduğu performansla da milli takım şansını hak ettiğini düşündüğünü söyledi.