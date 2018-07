(Görüntülü) (ÖZEL) Montassar Talbi: "Çaykur Rizespor'a figüran olmak için gelmedim" -2

"İbrahim hocadan çok şey öğreneceğim"



"Kendimi burada çok mutlu hissediyorum. Herhangi bir yabancılık çekmiyorum"

Tolga SAĞLAM/KRANJSKA GORA, ()



Çaykur Rizespor'un yeni transferi Montassar Talbi iddialı konuşarak, "Bu kulübe figüran olmak için değil, bir şekilde 11'de yer bulmak ve kendimi ispatlamak için geldim. Bu forma için de elimden geleni yapacağım" dedi.







Çaykur Rizespor'un yeni transferlerinden 20 yaşındaki genç stoper oyuncusu Montassar Talbi, Slovenya kampı, Çaykur Rizespor ve kariyer hedefleriyle ilgili olarak Demirören Haber Ajansı'na () özel açıklamalarda bulundu.







Slovenya'da iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini anlatan Tunuslu oyuncu, "Şu an özellikle bizim için sunulan şartlar çok iyi. Sezon öncesi de iyi hazırlanıp lige çok iyi başlamak istiyoruz. Buraya fiziksel anlamda hazırlanmak için geldik. Ben de bunun için geldim. Şu an formumum zirvesinde değilim ama yavaş yavaş bunu yakalayacağımı düşünüyorum. Burada çok fazla koşuyoruz, çok fazla mesafe kat ediyoruz. Bunun da zaten temel amacı bu. Burada çalıştıklarımızın meyvesini sezon içinde toplayacağımızı düşünüyorum. Şu anda iyi durumdayım, daha da iyi olacağımı düşünüyorum" şeklinde konuştu.







"YABANCILIK ÇEKMİYORUM"







Çaykur Rizespor'a çabuk uyum sağladığını ve herhangi bir yabancılık çekmediğini ifade eden Montassar Talbi, açıklamalarını şöyle sürdürdü:







"Burada kendimi çok iyi hissediyorum. Evet, yurtdışında ilk deneyimin olarak gözükebilir ama Fransa'da doğdum, 14 yaşına kadar orada kalıp sonra Tunus'a gittim. Yurtdışında futbol anlamında ilk deneyimim ama buraya geldiğimden beri gerek takım arkadaşlarım, gerek hocamız beni takıma çok iyi entegre ettiler. Bir şekilde uyum sağlamam için ellerinden geleni yaptılar ve şu anda kendimi burada çok mutlu hissediyorum. Herhangi bir yabancılık çekmiyorum."







"İBRAHİM HOCADAN ÇOK ŞEY ÖĞRENECEĞİM"







Teknik direktör İbrahim Üzülmez ile iletişimlerinin çok iyi olduğunu kaydeden Montassar Talbi, şöyle devam etti:







"Hocamız çok tecrübeli ve iletişimimiz çok iyi. O da zaten sol bekti. Her ne kadar sol bek olsa da savunma oyuncusuydu. Ondan çok şey öğreneceğimi düşünüyorum. Bana çok şey katacağına eminim. Kendisi gerek Beşiktaş, gerek milli takımda en üst seviyede oynamış bir insan, bana tecrübelerini aktaracaktır. O yüzden onunla birlikte çalışmaktan dolayı çok mutluyum."







"İYİ BAŞLARSAK ÜST SIRALARI ZORLAYABİLİRİZ"







Lige iyi başlamaları durumda üst sıraları zorlayabileceklerine inandığını, kendine de güvendiğini vurgulayan 20 yaşındaki genç stoper, "Hem benim bireysel, hem de kulübün hedefleri var. Çaykur Rizespor zaten Süper Lig'in gereklisi olmuş bir takım. Amacımız önce takımı ligde tutmak ama eğer iyi bir başlangıç yapabilirsek neden olmasın, üst sıraları da zorlayabileceğimizi düşünüyorum. Şahsi olarak da hiçbir çekincem yok, aksine kendime güveniyorum. Önceki kulübüm Afrika'nın en önde gelen takımlarından biriydi. Özellikle Afrika Şampiyonlar Ligi'nde çok fazla maça çıktım. Baskı altında, büyük takımda oynamaya çok alışığım. O yüzden niteliklerimi, becerilerimi ve yeteneklerimi burada sergilemek istiyorum. Temel amacım bu" ifadelerini kullandı.







"FİGÜRAN OLMAK İÇİN GELMEDİM"







Çaykur Rizespor'a transfer sürecinde Kasımpaşalı Ben Youssef ile görüştüğünü, aktaran Montassar Talbi, "Bu kulüple alakalı çok şey söyledi bana. Kasımpaşa'daki Tunuslu stoper Ben Youssef var, onunla gelmeden çok konuştum. Özellikle bu ligin kariyerim için çok iyi basamak olacağını, burada seviyenin üst düzeyde olduğunu söyledi. Taraftarların Rizespor'a ne kadar sadık olduklarını da biliyorum. Bu kulübe figüran olmak için değil, bir şekilde 11'de yer bulmak ve kendimi ispatlamak için geldim. Bu forma için de elimden geleni yapacağım" diyerek açıklamalarını noktaladı.