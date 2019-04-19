(Görüntülü)  (ÖZEL) Milli yüzücü Öğretir'in olimpiyat sevinci

Küçüklüğümden beri hayal ettiğim bir şeydi

İsmail Hakkı SEYMEN - Serkan AKKUŞ BURSA,() - 2020 Tokyo Olimpiyatları Oyunları'na katılma hakkı kazanan Milli yüzücü Berkay Ömer Öğretir, aynı zamanda Türkiye rekorunun da sahibi oldu. Duygularını paylaşan milli yüzücü, Olimpiyatlar, küçüklüğümden beri hayal ettiğim bir şeydi diyerek hedefinin finalde yüzmek olduğunu belirtti.

Milli yüzücü Berkay Ömer Öğretir, Türkiye Turkcell Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım seçmelerinde 100 metre kurbağalamada 59.54'lük derecesiyle olimpiyat A barajını geçerek 2020 Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde etti. Çalışmalarına devam eden Bursalı yüzücü, aynı zamanda Türkiye rekorunun da sahibi olurken, genç yaşına rağmen elde ettiği başarılarla takdir topladı. 21 yaşındaki yüzücü Demirören Haber Ajansı'na () özel açıklamalarda bulundu.

Yüzme sporuna 10 yıl öncesinde başladığını belirten genç yüzücü, Son 6 yılda profesyonel olarak çalışmalarımı sürdürüyorum. Özellikle yaklaşık 5 yıl öncesinde Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi (TOHM) projesiyle birlikte yeni bir serüven başladı. Hedefimiz Japonya'nın Tokyo kentinde düzenlenecek olan 2020 Olimpiyat Oyunları'ydı. Bunun için yoğun tempoda çalıştık. Özellikle son yıllardaki çalışmalarımızı olimpiyatlara yönelik oluşturduk. Neticesinde bu hakkı kazandım. Haftada 6 gün, 8-9 su antrenmanıyla hazırlıklarıma devam ediyorum diye konuştu.

KÜÇÜKLÜĞÜMDEN BERİ HAYAL ETTİĞİM BİR ŞEYDİ

Geçtiğimiz yıl Akdeniz Oyunları'nda da bireysel ve takım halinde de üçüncü olarak bugünün başarısının sinyallerini veren Berkay Ömer Öğretir, olimpiyatlara gideceği için ise çok mutlu olduğunu kaydetti. O anları İnanılmaz bir duyguydu şeklinde betimleyen genç sporcu, Olimpiyatlar, küçüklüğümden beridir hayal ettiğim bir şeydi. Ailem, antrenörlerim, arkadaşlarım bana çok destek verdi. Bu destekler sonucunda elbette zerimde bir baskı yarattı ama baskı ile birlikte heyecan da oluştu. Üstesinden geldiğim için çok mutluyum ifadelerini kullandı.

Başarılı sporcu, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda ise hedefinin yarı final ve final olduğunu belirterek, daha sonraki yıllarda özellikle 2024'te ise kürsüye çıkmanın en büyük hedefi olduğunun altını çizdi.