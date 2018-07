(Görüntülü) (ÖZEL) Kasımpaşa'nın golcü futbolcusu Diagne Süper Lig'den teklif aldım -2

Trezeguet'nin gidişi takımı etkileyecektir



İbrahim ALİOĞLU - Ali DANAŞ İSTANBUL, ()



Geçen sezon devre arasında Çin'in Tianjin Teda Kulübü'nden Kasımpaşa kadrosuna katılan ve çıktığı 17 maçta 12 gol atarak dikkatleri üzerine çeken Senegalli golcü Mbaye Diagne, yeni sezonda hedeflerinden, kariyer planlamasına, milli takımdan yeni sezon hazırlıklarına kadar birçok konu hakkında Demirören Haber Ajansı'na () özel açıklamalarda bulundu.



İYİ ÇALIŞIYORUZ



Yeni sezon hazırlıklarının yoğun bir şekilde devam ettiğini söyleyen Diagne, Hazırlıklar gayet iyi gidiyor. Takım olarak iyi çalışıyoruz. Umarım bu hazırlık sürecinin sonucunda her şey istediğimiz gibi şekillenir ifadelerini kullandı.



20 GOLÜN ALTINA DÜŞMEK İSTEMİYORUM



Kasımpaşa'nın yeni sezon hedeflerini ve kendi gol limiti için de Senegalli golcü, Bu sezon hedeflerimden birisi, atabildiğim kadar çok gol atmak. 20 golün altına düşmek istemiyorum, ondan daha fazla atmak istiyorum. Ama tabii ki bu sadece performans olarak benimle alakalı bir durum değil. Takım olarak iyi bir sezon geçirmemiz gerekiyor ki onların da yardımıyla ben de attığım gollerle takıma yardımcı olayım. Umarım takım olarak her şey istediğimiz gibi gider ve çok iyi bir sezon geçiririz. Hem kişisel hem de takım olarak hedeflerimizi gerçekleştirebiliriz diye konuştu.



BURAK YILMAZ, TAKİP ETTİĞİM BİR OYUNCU



Kendi oyun stiline uygun oyuncuları takip ettiğini belirten Diagne, Süper Lig'de geçen sezon Demba Ba ve Burak Yılmaz'ı takip ettiğine vurgu yaparak, Benim fiziğime benzeyen ya da oyun tarzı andıran oyuncular da Türkiye'de oynuyor. Mesela geçen sene Demba Ba bunlardan birisiydi. Aynı zamanda Trabzonspor'un forveti Burak Yılmaz yine izlediğim oyunculardan. Sürekli kalenin yakınlarında, sürekli golü isteyen, sürekli gol için doğru pozisyonu almaya çalışan oyuncular. Çünkü gol atabilmek için sahip olmanız gereken özellikler bunlardır. Sahip olduğunuz fiziksel özellikleri diğer oyunculara üstünlük kurmak için kullanmanız, doğru yerlerde kalenin yakınlarında gol atmak için uğraşmanız gerekiyor. Bu oyuncular izlediğim, takip ettiğim oyuncular şeklinde konuştu.



GOL KRALI OLMAK İSTİYORUM



Gelecek sezon daha çok forma şansı bulacağı için gol krallığı yarışında daha iddialı olduğunu söyleyen Diagne, Gol krallığı amaçladığım şeylerden biri. Geçen sene oynadığım 17 maçta 12 gol attım. Bu sezon tüm maçları oynamak gibi bir hedefim var ve bütün maçları oynadığımda gerçekleştirmek istediğim hedeflerden birisini yapmış olacağım dedi.



KEMAL ÖZDEŞ, İYİ BİR KARAKTERE SAHİP



Diagne, teknik direktör Kemal Özdeş ile ilgili olarak da şunları söyledi;



İyi bir teknik direktör, iyi bir karaktere sahip. Oyunculara çok fazla yardımcı oluyor ve onlarla sürekli iletişim halinde. Takım olarak bize de fazlasıyla yardımcı oluyor. Aynı zamanda onun da gerçekleştirmek istediği hedefler var ve bu hedefler doğrultusunda takımı hem taktik olarak hem de mental olarak, oyuncularıyla iletişime geçerek hazırlıyor. Bence iyi bir teknik direktör, çalışması oldukça keyifli biri.



BAŞKA BİR KULÜBE GİTMEK SEÇENEKLERDEN BİR TANESİ



Kasımpaşa ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan forvet oyuncusu, Çin'den Türkiye'ye geri gelmemin nedeni, Avrupa'ya geri dönme isteğim. O yüzden Çin'de oynadıktan sonra Türkiye'ye geri geldim. Kasımpaşa ile imzalamadan önce Kasımpaşa'yı çok fazla tanımıyordum. Ancak imzayı attıktan sonra buradaki herkesin çok dürüst, çalışmayı çok seven, oldukça güzel bir ortama sahip olan bir kulüp olduğunu gördüm. Her şey istediğimiz gibi oldu. Hala 1 yıllık kontratım var ve bu 1 yıllık sürede de takıma elimden geldiğince yardımcı olmak istiyorum. Daha sonra ne olacağını hep birlikte göreceğiz. Kasımpaşa ile kontrat yenilemek de seçeneklerden biri. Ama bunların hepsi Kasımpaşa'ya bağlı. Kasımpaşa'nın isteğine, kulübün isteğine bağlı. Burada sahip olduğum kontrat boyunca elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Sonra hep birlikte ne olacağını göreceğiz ifadelerini kullandı.



KALİTEMİ GÖSTERMEK İSTİYORUM



Çin'e transfer olduktan sonra Avrupa'ya tekrardan kendini göstermek için geldiğini belirten Diagne, Çin'e gittiğimde 24 yaşındaydım, o dönem benim için reddedilmesi zor bir teklif geldi. Çünkü genç olsanız da yaşlı olsanız da bütün oyuncular para kazanmak zorunda. O yüzden gelen teklifi değerlendirmek istedim. Çin'e gittikten sonra da 2 sene orada kaldım ve tekrar Avrupa'ya döndüm. Kalitemi göstermeye devam ettim. Kalitemi gösterdikten sonra da milli takımda oynamak, burada oynamaya devam etmek, Avrupa'da kalitemi göstermeyi sürdürmeyi amaçladım. Ancak o dönem oldukça iyi bir teklifti ve reddetmek zordu şeklinde konuştu.



SÜPER LİG'DEN TEKLİF ALDIM



Gösterdiği performansla birçok kulübün dikkatini çeken Senegalli golcü, Süper Lig'den teklifler geldi ama bu tekliflerin kimden geldiğini isim olarak söylemeyeceğim. Hala belki ilgilenen takımlar olabilir ama şu anda Kasımpaşa'nın oyuncusuyum. Tüm konsantrasyonum Kasımpaşa için. Çünkü geçirdiğimiz hazırlık dönemi oldukça önemli. Bu hazırlık süreci iyi geçirdikten sonra sezonda iyi performans göstermek oldukça önemli. Gelen teklifler arasında çok büyük bir fark olmadığı sürece Kasımpaşa'dan ayrılmak gibi bir düşüncem zaten yok. Kasımpaşa'da kontratım bitene kadar oynamak istiyorum. Daha sonra ise ne olacağını hep birlikte göreceğiz diye konuştu.



TREZEGUET'NİN GİDİŞİ TAKIMI ETKİLEYECEKTİR



Kasımpaşa'nın önemli isimlerinden Trezeguet'nin takımdan ayrılma ihtimalini de değerlendiren Diagne, Trezeguet oldukça iyi bir oyuncu. Bu sene aldığı teklifleri geçen sene gösterdiği performansla hak etti. Trezeguet'nin ayrılışı tabii ki takımı etkileyecektir ama takım onun yerine gelecek oyuncuyla da bir şekilde oynamaya alışacaktır. Bir şekilde oynamaya devam edecektir. Çünkü futbol böyle bir oyun, bir oyuncu gider, bir oyuncu gelir. Biz Trezeguet olmadan da oynayabiliriz. Takım, ben olmadan da oynayabilir. Ben olmadan da performans sergileyebilir. Çünkü futbolda bazı oyuncular gider ve onların yerine gelecek oyuncular adapte olur ve bu şekilde oynanmaya devam eder. Tabii ki Trezeguet iyi bir oyuncu ve gösterdiği performansla belki buradan daha iyi bir yerleri, daha iyi bir kontrat almayı hak etti. Ama bu Trezeguet ve kulübe bağlı bir durum dedi.



JUVENTUS'TAN GÖRÜŞTÜĞÜM ARKADAŞLARIM VAR



İtalyan kulübü Juventus'un kadrosunda yer aldığı dönemki arkadaşlarıyla görüştüğünü belirten Diagne, Benim o dönem birlikte oynadığım oyuncuların hepsi farklı yerlere gitti. Kimi İspanya, kimi İngiltere, kimi Belçika ya da dünyada futbol oynanan başka ülkelere gittiler. O yüzden o dönem benimle birlikte oynayan futbolcuların şu anda nerede olduklarını takip ediyorum ama iletişimim çok fazla yok. Çünkü hepsi kendi yollarını farklı şekillerde çizdi. İtalyan kulübün altyapısında oynayan isimlerle görüşüyorum ifadelerini kullandı.



RONALDO'NUN TRANSFERİ JUVENTUS İÇİN GÜZEL



Diagne, eski kulübü Juventus'un Cristiano Ronaldo'yu transfer etmesiyle ilgili olarak şunları söyledi



Juventus açısından oldukça iyi bir transfer. Çünkü Juventus iyi bir takım, büyük bir kadrosu var ve umarım bu transfer hamlesiyle de Şampiyonlar Ligi'ni kazanırlar. Ronaldo da günümüz futbolunun en büyük isimlerinden birisi. Onunla bu büyük kadronun buluşması umarım başarıyı getirecektir.



ÇALIŞMAYA DEVAM EDERSEM MİLLİ TAKIMA GİDEBİLİRİM



Milli takım kadrosunda yer almak için gösterdiği iyi performansına devam etmesi gerektiğine vurgu yapan Diagne, Aslında milli takımda açıklanan ön listede benim de ismim vardı, fakat kesin listede maalesef takımla birlikte olamadım. Son 5 aydır Avrupa'da çok iyi performans gösterdim fakat teknik direktörümüzün alışık olduğu oyuncu grubu vardı. O 23 oyuncunun arasına da kısa sürede girebildim. Ancak ümidimi kaybetmedim. Kadroya giremedikten sonra da milli takım yetkilileri aradı ve henüz genç olduğumu, önümüzdeki sene Afrika Kupası'nda milli takımla birlikte olabileceğimi, ona göre çalışmaya devam edersem bunu gerçekleştirebileceğimi söylediler. Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Çalışmaya devam etmeliyim, kendimi geliştirmeyi sürdürmeliyim. İyi performans göstermeliyim. Ondan sonra tekrar milli takımda oynayabileceğime inanıyorum açıklamasını yaptı.



ETO'O, DROGBA, ADEBAYOR VE BALOTELLİ TAKİP EDİYORUM



Diagne, özellikle Afrikalı oyuncuları takip ettiğini belirterek, İdol olarak değil belki ama Afrikalı hücum oyuncuları Eto'o, Drogba, Adebayor ve Balotelli gibi olmalı. Bu oyuncular oldukça ünlü ve kendilerini kanıtlamış oyuncular. Onları izliyorum, onlardan öğrenebileceğim olumlu şeyleri almaya çalışıyorum. Belki idol değil ama herkese örnek olan oyuncular, ben de onları takip ediyorum ifadelerini kullandı.