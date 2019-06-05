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(Görüntülü) (ÖZEL) Hilmi Kulluk: Gelecek sezon hedefimiz ilk 5

"Ligde 18 takım yeterli"   "Aykut hoca transferlerle ilgili raporunu sundu"   "Mali yapımızı bozmadan ligi üst sıralarda bitirmeyi planlıyoruz"   "VAR'sız lig olmaz"    Ercan ATA- Nesrin AYDIN /ANKARA,()...

"Ligde 18 takım yeterli"


 

"Aykut hoca transferlerle ilgili raporunu sundu"


 

"Mali yapımızı bozmadan ligi üst sıralarda bitirmeyi planlıyoruz"


 

"VAR'sız lig olmaz" 


 

Ercan ATA- Nesrin AYDIN /ANKARA,() - Hilmi Kulluk, "Gelecek sene ligi bu seneden daha iyi bir yerde bitireceğimize inanıyorum. Aykut hocamız transferlerle ilgili bize bir rapor sundu. Onun hazırladığı rapor neticesinde kendi ekonomimizi bozmadan, en iyi oyuncularla yolumuza devam edeceğiz" dedi.

Atiker Konyaspor Başkanı Hilmi Kulluk, birçok konuda Demirören Haber Ajansı'na () açıklamalarda bulundu.  

Konyaspor yönetimi olarak önceliği mali yapıya verdiklerini belirten Kulluk, "Kendi mali yapımızı bozmadan ligi üst sıralarda bitirmeyi planlıyoruz. Gelecek sene hedefimiz ligi ilk 5 içerisinde bitirmek ama bu bizim hedeflememizle olmuyor. Dış etkenler olsun, futbolcuların durumu, motivasyonu olsun, mali durum olsun bunların hepsi etkili. Ancak inşallah gelecek sene ligi bu seneden daha iyi bir yerde bitireceğimize inanıyorum. Aykut hocamız transferlerle ilgili bize bir rapor sundu. Onun hazırladığı rapor neticesinde de kendi ekonomimizi bozmadan en iyi oyuncularla yolumuza devam edeceğiz. Yolumuzu ayıracağımız oyuncular da olacak" ifadelerini kullandı.  

"VAR'SIZ LİG OLMAZ" 

Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin önemine dikkat çeken Hilmi Kulluk, "Süper Lig için 18 takım yeterli. 20 ve 22 takıma yükseltmeye gerek yok. Bu şekilde devam etmesi daha faydalı. Hakkı olan ligde kalsın, hakkı olmayan da ligden düşsün. VAR güzel bir şey ama VAR'da görev yapan arkadaşların daha dikkatli olması lazım. VAR'sız bir lig olmaz, VAR'ı kullanabilmeyi öğrenmemiz lazım" diye konuştu. 

 

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