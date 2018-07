(Görüntülü) (ÖZEL) Cumhurbaşkanı Erdoğan, futbol tutkusunu Afrika'da da gösterdi 2

Güney Afrika'da adeta bir mucize yaratmış kahraman; Muhsin Ertuğral





Siyamend KAÇMAZ / Cape Town, ()





Mesut Özil, Cenk Tosun ve İlkay Gündoğan ile çektirdiği fotoğrafları gündem yaratan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, futbol tutkusunu bu defa Güney Afrika'da gösterdi ve burada da Türkiye'yi gurur ile temsil eden teknik direktör Muhsin Ertuğral ile görüşerek futbol sohbeti yaptı, teknik adam ile fotoğraf çektirdi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BRICS toplantısı için gittiği Güney Afrika'da, uzun yıllardır Afrika'da teknik direktörlük yapan ve elde etmediği başarı, kaldırmadığı kupa kalmayan Ajax Cape Town Teknik Direktörü Muhsin Ertuğral ile de görüşerek, teknik adama, "Bu yıl şampiyon olamadın" diyerek kendisini ve maçlarını takip ettiğini söyledi.



Dünyanın en uç noktalarından birisi olan Cape Point, diğer adı ile Ümit Burnu'nda bir araya gelen başarılı teknik adamı sokakta neredeyse tanımayan yok. Her gören selam veriyor, sarılıyor ve resim çektiriyor. Güney Afrika'da adeta bir mucize yaratmış kahraman gibi karşılanıyor.



2000'li yılların başında geldiği Güney Afrika'da ülkenin efsanevi lideri Nelson Mandela'nın da dikkatini çeken ve efsanenin yaşamını kaybettiği 2013 yılına kadar sık sık görüştüğü teknik adam, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisi ile görüşmesinin ve futbol sohbeti etmesinden gurur duyduğunu söyledi. Ertuğral, "Kendisi futbol ile çok ilgilendiği için, iyi bir futbol ve spor adamı olarak benimle sohbet etmesi, espri yaparak bana, 'Bu yıl Şampiyon olamadın' demesi, futbolu takip etmesi ve bunu söylemesi beni mutlu etti" dedi.



Kısa bir dönem Türkiye'de de görev alan, istediği etkiyi yaratamadığı ve ülkesine hizmet edemediği için üzüntü duyduğunu da dile getiren teknik adam, "Dünyanın üç kıtasında görev yaptım. Avusturya Süper Ligi olsun, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri... yani çeşitli ülkelerde, milli takımlar çalıştırmış olmak, FIFA'nın teknik heyetinde bulunmam nedeni ile kendi ülkeme biraz daha fazla faydalı olmak isterdim. Ama maalesef günlük yaşantımızda futbol da bir günlük yaşantı olduğu için bunlar bazen gözden kaçabiliyor. Tabii ben de uzun süre Türkiye'de bulunmadım, Sivasspor ve Trabzonspor da dönemlerim oldu... Kendi ülkeme tekrar dönmek, orada bir görev almak beni mutlu eder" açıklamasını yaptı.



Ajax Cape Town takımının başına dördüncü kez geldiğini de belirten Ertuğral, bugüne kadar kendi yetiştirdiği yaklaşık 70 futbolcunun ki bazılarının İngiltere Premier Ligi'nde bile oynadığını belirterek, "Bunu kendi ülkemde de yapmak isterdim" dedi.



Türkiye'den Güney Afrika'ya futbolcu bakmaya gelen pek olmadığını ancak Şenol Güneş'in uzun zamandır Güney Afrika'yı da takip eden bir isim olduğunu, kendisi ile de birkaç kez görüştüğünü belirtti.



"ALT YAPIDAN FUTBOLCU YETİŞTİREN SADECE BİR İKİ KULÜBÜMÜZ VAR"



Alt yapıdan da az futbolcu gelmesinin dezavantajından da bahseden deneyimli isim, dört büyüklerin rekabet içinde olmasının güzel olduğunu ve futbolu farklı bir yere taşıyacağını belirterek, "Arkadan yetişen oyuncularımız bizim için çok önemli. Şu anki sisteme biraz karşıyım. Alt yapıdan futbolcu yetiştiren sadece bir iki kulübümüz var. Çok büyük rakamlar dönüyor ve bu rakamlar her zaman ödenemeyecek rakamlar... Dolayısıyla bence Türk futbolu bu şekilde uçuruma gidiyor, bazı kulüplerin alt yapılara biraz daha yatırım yapması gerektiğini düşünüyorum. Her sene ciddi rakamlar verilip birileri alınıyor ve yine ciddi rakamlar verilip yollanıyor... Bu rakamlara her kulüpte ciddi bir alt yapı kurarsınız. Alt yapı uzun vadeli bir yatırımdır, bunu eğitim olarak girmeniz gerekiyor, bunu kendi ülkemizde bakarsak oyuncularımız 4 ile 6 yıl arasında eğitim görüyor, Avrupa'da en az 10 ile 12 yıl arası olduğu için bütün eğitim sistemlerinden geçtikten sonra üniversiteye giriyor, bizde ilkokulu bitirir bitirmez ortaokula bile gitmeden üniversiteye gidiyor gibiyiz... Aradaki fark bu" diye konuştu.