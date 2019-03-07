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(Görüntülü) Özel çocuklar golfle tanıştı

Namık Kemal KILINÇSERİK, () - ANTALYA'nın Serik ilçesinde 'Özel Çocuklar Sporla Buluşuyor' projesi kapsamında, özel çocuklar golf eğitimi aldı. Serik'teki bir golf kulübü ve golf turizmi acentesinin işbirliğinde düzenlenen 'Özel...

Namık Kemal KILINÇSERİK, () -
ANTALYA'nın Serik ilçesinde 'Özel Çocuklar Sporla Buluşuyor' projesi kapsamında, özel çocuklar golf eğitimi aldı.
Serik'teki bir golf kulübü ve golf turizmi acentesinin işbirliğinde düzenlenen 'Özel Çocuklar Sporla Buluşuyor' projesi kapsamında, Antalya Mustafa Kemal Özel Eğitim Meslek Okulu'nun özel çocukları golfle tanıştı. Özel çocuklar Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki golf kulübünün sahasında eğitim aldı.
Okulun beden eğitimi öğretmeni Ayşegül Erdem, Bu tür faaliyetlerle sporu öğrencilerimize sevdirmeyi amaçlıyoruz. Öğrencilerimiz ilk defa golf sahasında golf eğitimi aldı. Golf sporuyla tanıştılar ve çocuklarımız çok mutlu oldu. Bu etkinlik sürekli devam edecek dedi.
Proje ortağı golf turizmi acentesinin ortakları Nadir Tosun ve Öner Uygun da, Amacımız özel çocukları golf sporuyla tanıştırmak. Okul ile böyle bir proje gerçekleştirdik. Belirli aralıklarla bu çocuklarımıza sürekli golf eğitimi vereceğiz. Onların mutlu olması bizim için çok önemli diye konuştu.

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