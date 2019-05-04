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(Görüntülü) (ÖZEL) Alpay Özalan: Derbilerin favorisi olmaz

"Şampiyonluk yarışı veren takımlar iyi oyundan çok sonuca gitmeyi düşüneceklerdir"   OLGUCAN KALKAN - ALİ DANAŞ / İSTANBUL,() - AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, "Birçok derbi karşılaşmasına çıkmış birisi olarak...

"Şampiyonluk yarışı veren takımlar iyi oyundan çok sonuca gitmeyi düşüneceklerdir"


 

OLGUCAN KALKAN - ALİ DANAŞ / İSTANBUL,() - AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, "Birçok derbi karşılaşmasına çıkmış birisi olarak şunu söyleyebilirim; büyük maçların favorisi olmaz" dedi.

Eski milli futbolcu ve teknik direktör Alpay Özalan, yarın oynanacak Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesinde Demirören Haber Ajansı'na () özel açıklamalarda bulundu.

Ligin son haftalarında takımların iyi oyundan çok sonuç almaya önem verdiklerine dikkat çeken Alpay Özalan, "Derbi karşılaşmalarının sonucunu önceden kestirmek mümkün değil. Birçok derbi karşılaşmasına çıkmış eski bir futbolcu olarak, bu derbilerin favorisi olmaz diyebilirim. Oyun disiplinine daha çok bağlı kalan, kulaklarını tribünlere kim daha fazla tıkarsa özellikle deplasman takımları sonuca gidecektir diye düşünüyorum. Öncelikle Türk futbolu kazansın, amacımız o. Klasik olacak belki ama iyi oynayan kazansın. Artık son 3-4 haftaya giriyoruz. Şampiyonluk yarışı veren takımlarımız iyi oyundan çok sonuca gitmeyi düşünecekler. Çok çekişmeli bir yarış oluyor. Düşmemeye oynayan takımlarda maçların telafisi olmayacağı için var güçleriyle kazanmak için mücadele edecekler. Bu da seyir zevkini üst seviyeye çıkartıyor. Çok güzel karşılaşmalar bizi bekliyor. Böyle güzel karşılaşmalarla inşallah Türk futbolumuz kalkınır" diye konuştu.

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