(Görüntülü) (ÖZEL) Akdeniz Olimpiyatları'na katılan Türkiye voleybol takımları iddialı

Murat Yenipazar Ülkenin bu durumunda ihtiyacımız olan şey madalya

Öncelikli olan bayrak

Aslı Kalaç Diğer branşları dünyaya tanıtabilmek için güzel bir turnuva

Mustafa AKIN - Olgucan KALKAN İSTANBUL,()

Akdeniz Oyunları'nda mücadele edecek olan Türkiye Kadın ve Erkek Voleybol takımlarının kaptanları Murat Yenipazar ve Aslı Kalaç, turnuva öncesinde Doğan Haber Ajansı'na () özel açıklamalarda bulundu.

Akdeniz Oyunları'ndan önce bir turnuvaya daha katıldıklarını ve madalya ile döndüklerini belirten Murat Yenipazar, Bu turnuvadan önce bir turnuva daha vardı. Oradan da madalya getirdik ülkemize. Akdeniz'e o şekilde turnuvayla hazırlandık. Çünkü antrenmanlar için vaktimiz olmadı. İspanya'ya gideceğiz. Kesinlikle madalya istiyoruz. Yani hedefimiz madalya. Ülkenin bu durumda, şu anda ihtiyacımız olan şey madalya. 12 sporcu ve 5 antrenörle gidiyoruz şeklinde konuştu.

ÖNCELİKLİ OLAN BAYRAK

Takım başarısının bireysel hedeflerin önünde olduğunu ifade eden Murat Yenipazar, Herkesin bireysel olarak hedefleri de vardır ama öncelikli olan bayrak. Burada olabilmek için çok çabalar sarf eden oyuncular var. O yüzden herkes nerede olduğunun farkında. Güzel şeyler bizi bekliyor diye konuştu.

ASLI KALAÇ DİĞER BRANŞLARI TANITABİLMEK İÇİN GÜZEL BİR TURNUVA

Akdeniz Oyunları öncesinde 2.5 aydır kampta olduklarını söyleyen Aslı Kalaç, Çok heyecanlıyız. Akdeniz Oyunları için 2, 2.5 aydır kamptayız. Çok çalıştık. Böyle olimpiyatlara benzeyen turnuvalar çok güzel oluyor. Sporcuların ve ülkelerin kaynaşması açısından faydalı. Akdeniz Oyunları, aynı zamanda olimpiyatlar dışında bütün dünyaya diğer branşları tanıtabilmek için çok güzel bir turnuva. Bütün branşlarımıza başarılar diliyorum ifadelerini kullandı.