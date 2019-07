(Görüntülü) Ozan Tufan: Fenerbahçe’yi layık olduğu yere çıkaracağız

Mustafa AKIN / GRAZ (Avusturya) () - Yeni sezon hazırlıklarının yurt dışı etabı için Avusturya’nın Graz kentinde bulunan Fenerbahçe'nin akşam saatlerinde yaptığı antrenman öncesinde milli futbolcu Ozan Tufan, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



İlk olarak kamp sürecini değerlendiren Ozan Tufan, “Öİstanbul’da başlayıp Düzce ve şimdi de Avusturya ile devam eden bir hazırlık sürecimiz var. Tempolu, yorucu ve faydalı olan bir kamp süreci yaşıyoruz. Buradaki takım arkadaşlarımız, yeni gelenler hepimiz birbirimize adapte olmuş durumdayız. En iyi şekilde buradaki hazırlıklarımızı da sonlandırıp İstanbul’a dönüp Audi Cup turnuvasına katılacağız. Oraya katılıp, güzel sonuçlar elde edip lige hazırlanmak istiyoruz” dedi.



"DAHA VERİMLİ BİR OZAN TUFAN İZLETMEK İÇİN ÇALIŞIYORUM"



“Hem Ersun hocamla hem de başkanımızla da sürekli telefonla irtibat halindeydik. Benimle her zaman bir diyalog halinde oldular. Hoca ile konuştum ve erkenden çalışmalara başlamamı istedi. Bu da hem benim için daha verimli oldu hem de Fenerbahçe için verimli olacaktır diye düşünüyorum. Takımıma daha çok adapte olmak ve kendimi daha çok geliştirip eski Ozan değil de yeni transfer olmuş bir Ozan olarak Fenerbahçe’ye dönmek istediğimi hocamıza da Başkanımıza da söylemiştim. Onun dışında milli takımda zor maçlar oynadık. Fransa’yı iyi bir skorla geçtik, İzlanda maçında üzüntülü bir skor aldık fakat bunu diğer maçlarımızda telafi edeceğimizi söyleyebilirim. Hedefimiz de gruptan çıkmak."



"FENERBAHÇE’YE EN İYİ ŞEKİLDE HİZMET ETMEK İSTİYORUM"



"Ben, Fenerbahçe’ye ilk geldiğimde camianın, medyanın ve bütün taraftarların beklentisi çok yüksekti. Ben bu beklentiyi karşılayamadığımı düşünüyorum. Benim hatalarım olabilir, başkalarının hataları olabilir. O döneme çok girmek istemiyorum. Burada yeni bir sayfa açıp yeni bir Ozan göstermek istiyorum. İnanın ki çok çalışıyorum. Her şeyin fazlasını yapıp en iyi şekilde Fenerbahçe’ye hizmet etmek istiyorum."



"GEÇEN SEZONU BİR KENARA BIRAKMALIYIZ"



"Bütün büyük kulüplerin kötü zamanları, kötü yılları olmuştur. Fenerbahçe de geçtiğimiz sezon onlardan bir tanesini yaşamıştır. Bu sene yeni transferlerle, Ersun Hocanın da yeni taktikleriyle ve sistemiyle Fenerbahçe’nin bu sene bunu atlayacağını düşünüyorum. İyi adapte olmuş iyi bir arkadaş grubu ve gerçekten güzel bir dostluk var. Bunun da bu sezon sahaya yansıyacağını düşünüyorum; çünkü herkes çok hırslı ve azimli. Geçen sezonu bir kenara bırakıp bu sene yeni bir sayfa açıp ki bütün takım arkadaşlarım adına konuşuyorum, bütün takım arkadaşlarımla yeni bir sayfa açık güzel bir Fenerbahçe göstereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Fenerbahçe, bundan sonra layık olduğu yerde olacak."



"FENERBAHÇE BENİM İÇİN BİR TUTKU, BİR AŞK"



“Fenerbahçe, büyük bir camiadır. Diğer kulüpler de büyük camialardır. Fakat Fenerbahçe’nin yeri her zaman ayrıdır. Biz, dün Wolfburg ile maç oynadığımızda rakip takımdaki oyuncular gerçek anlamda Türkiye’nin en büyük kulübü olarak bakıyorlar. Bunu yurt dışı kulüplerinde de duymak zaten bir ayrıcalıktır. Benim ve Fenerbahçe’nin en iyi şekilde en iyi yerlerde olması gerekir. Ben kötü yıllar geçirdim burada, iyi performans sergileyemediğimi düşünüyorum. Beklentinin altında kaldığımı da düşünüyorum. Fakat bundan sonra önce kafa olarak kendinizi verdikten sonra her şeyin geleceğini görüyorsunuz. Ben de bunu gördüm, bunu yaşadım. Fenerbahçe benim için bir tutku, bir aşk. O yüzden ben burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Buranın kıymetini de anladım. İnşallah hep bu formanın peşinde olacağım. Umarım bu formayı hiç bırakmam."



"ÖNEMLİ OLAN ÖNCE TAKIMIN İYİ YERLERE GELMESİ"



"Fenerbahçe’nin kalabalık bir orta saha grubu var. Emre abi de bize katıldı. Onun tecrübelerinden faydalanmak istiyoruz. Zaten bize hem antrenmanlarda hem de saha dışında destek oluyor. Ona da teşekkür ederiz ki daha da olmaya devam edecek. Onun bizimle birlikte olması bize hep artı bir olarak yansıyacaktır. O yüzden Fenerbahçe’nin geleceği için en iyisi neyse o olsun. Burada Ozan oynamış, Emre ağabey oynamış, başkası oynamış çok da önemli değil. Oynamak önemli ama asıl önemli olan önce Fenerbahçe’nin iyi yere gelmesi. Sonrasında biz iyi olsak yeter."



"BEN BURAYI EVİM OLARAK BENİMSEDİM"



"Daha öncesinde teklifler gelmişti ama Fenerbahçe’den hiçbir zaman gitmek istemediğimi ifade etmiştim. Hayalimin yurt dışında olduğunu belirtmek istemiştim ama o noktaya geldiğimde Fenerbahçe’den hiçbir zaman kopamamıştım. Ben burayı evim olarak benimsedim. Ailem olarak gördüm. Ailemden daha fazla Fenerbahçe’yi gördüm. Buradan kopamadım. Alanya’ya gittiğimde çok üzülmüştüm. Depresyona girmiştim. Buranın kıymetini çok iyi anladım. Şimdi buraya çok güzel bir şekilde sarılıyorum. Ayrılmak istemiyorum. Kontratım da bitiyor. Tekrar kontrat olur mu olmaz mı bilmiyorum. Yönetimin takdiridir. Ben burada en iyi şekilde performansımı gösterip gerisini yönetime bırakacağım."



"ELJİF’İN İTALYA’DA BAŞARILI OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"



"Eljif’i kardeşim gibi severim. Çok iyi bir insan ve çok iyi bir karakter. Çok da iyi bir futbolcudur. İtalya’da başarılı olacağını düşünüyorum. Çalışması, azmi ve hırsı iyi olan bir oyuncu. İnşallah bizi orada en iyi şekilde gururlandırır. Fenerbahçe’yi de orada temsil eder. Ona dua etmekten başka bir dileğimiz olamaz. İnşallah en iyisi olur."



"EMRE BELÖZOĞLU, BENİM İYİ OLMAM İÇİN ELİNDEN GELENİN FAZLASINI YAPAN BİR İNSANDIR"



"Emre ağabey buraya transfer olmadan önce de benim üzerimde emeği vardır. Benimle çok ilgileniyor. Benim en iyi olmam için elinden gelenin fazlasını yapan bir insandır. Youtube’da da Emre ağabeylerle 1-1 biten bir maçımız var. Devamını daha oynamadık. Biraz korkuyorlar. Oynamaktan da çekiniyorlar. Orada da bir parfüm iddiamız var. Oynarlarsa kazanacağız ama oynamazlarsa bilemem."



SALİH İLE ALANYA'YA GİTMEDEN KONUŞTUK"



“Salih ile gitmeden önce de konuştuk. Alanyaspor’un başkanı, yönetimi ve hocasıyla ki yeni hocasıyla sohbetim olmadı ama çok iyi insanlar. Çok iyi bir ekibi var. Salih’in oraya iyi adapte olacağını düşünüyorum. Takım arkadaşları da iyi insanlar. Orada güzel bir çıkış yakalayacaktır. Bir futbolcunun kafasını tamamen futbola verdiği ve dış etkenlere gözünü kapadığı zaman iyi yerlere gelebileceğini gördüm. Ben de bunlardan birini yaşadım. Salih de yaşadı. Onun da bu evreyi atlatacağını düşünüyorum. İnşallah onun için de en iyisi olur.”