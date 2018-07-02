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(Görüntülü) Olta balıkçıları 'Denizi seven dünyayı sever' sloganıyla yarıştı

İSTANBUL, () – OLTA Balıkçıları, Geleneksel Olta Balıkçılığı yarışmasında kıyasıya mücadele etti. Balık tutkunlarının artmasını isteyen Olta Balıkçıları, ‘denizi seven dünyayı sever’ mottosuyla yaşadıklarını ifade etti.    Beylikdüzü...

İSTANBUL, () – OLTA Balıkçıları, Geleneksel Olta Balıkçılığı yarışmasında kıyasıya mücadele etti. Balık tutkunlarının artmasını isteyen Olta Balıkçıları, ‘denizi seven dünyayı sever’ mottosuyla yaşadıklarını ifade etti. 


 

Beylikdüzü Belediyesi’nin bu yıl ikincisini düzenlediği ‘Geleneksel Olta Balıkçılığı Yarışması’nın açılış töreni, 1 Temmuz Pazar günü Gürpınar Pekmez Sahili’nde yapıldı. Balık tutma hobisi olan olta balıkçılarını Gürpınar Sahili’nde buluşturan yarışmada heyecan dolu anlara sahne oldu.


 

“OLTA BALIKÇILIĞI HERKESİN YAPMASI GEREKEN BİR ŞEY”


 

Beylikdüzü Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’nün Gürpınar Olta Balıkçıları Derneği işbirliği ile düzenlediği ‘Geleneksel Olta Balıkçılığı Yarışması’ olta balıkçılarını bir araya getirdi. Hedef vurma yarışmasıyla başlayan mücadele yemli yarışma ile devam etti. Hedef vurma yarışında 1’nci olan Cenan Bulut, amatör balıkçılık ile ilgilendiğini ifade ederek, “Buraya yarışmaya geldik. Olta balıkçılığı herkesin yapması gereken bir şey. İnanılmaz keyifli bir şey. Birçok sıkıntınızı giderir ve sizi çok mutlu eder. Bağımlılık yapar ve tek kötü tarafı budur” dedi.


 

“172 KİŞİ YARIŞTIRDIK”


 

Gürpınar Olta Balıkçıkları Grubu Kurucusu İlker Say, yarışmayı Beylikdüzü Belediyesi ile birlikte organize ettiklerini dile getirerek, “Bu sene yarışmanın 2’ncisi düzenleniyor. İki kategoride yarışma yaptık. Hedef ve yemli dallarında. Türkiye’nin önde gelen yarışmacıları geldiler.  Yemli kategorisinde 86 adet parkurumuz var. Çiftli yarışmacılar ile mücadele ediliyor ve 172 kişi yarıştırdık” açıklamalarında bulundu.

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