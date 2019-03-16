(Görüntülü) Olay çıkan maçta futbolcusunu kulüp başkanı sakinleştirdi

RİZE, () - Rize Süper Amatör Küme?de oynanan Güneyspor - Çamlıhemşin Belediyespor maçının ardından yaşanan gerginlikte hakemin üzerine yürüyen öfkeli futbolcusuna engel olmak isteyen Çamlıhemşin Belediyespor Kulüp Başkanı Mustafa Çamanka dengesini kaybedip yere düştü. Güvenlik güçlerinin de araya girmesiyle birlikte olaylar büyümeden yatıştırıldı.

Rize Süper Amatör Küme?de Çayeli ilçe Futbol Sahası'nda oynanan ve 1-1 berabere biten Güneysuspor - Çamlıhemşin Belediyespor maçının ardından gerginlik yaşandı. Çamlıhemşin Belediyespor?da futbolcu Akif Yılmaz karşılaşma sonrası kararlarına tepki gösterdiği hakemin üzerine yürürken, kulüp başkanı Mustafa Çamanka, öfkeli futbolcusunu engellemek istedi. Kulüp başkanı bu sırada dengesini kaybedip yere düştü. Daha sonra tekrar ayağa kalkan başkan Çamanka, futbolcusunu sakinleştirerek olayların büyümesini engelledi. Güvenlik güçlerinin de araya girmesiyle birlikte olaylar büyümeden yatıştırıldı.