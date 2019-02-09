(Görüntülü) Okan Buruk'un açıklamaları

Çaykur Rizespor - Antalyaspor maçının ardından

Tolga SAĞLAM / RİZE () - Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında sahasında Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan Çaykur Rizespor'da teknik direktör Okan Buruk, istedikleri gibi bir oyun olmadığını söyledi.



Buruk, maçın ardından yaptığı açıklamada şöyle konuştu: "Maçtan önce tabii ki kazanmak ve 3 maçlık seriyi devam ettirmek istediğimiz bir karşılaşmaydı. Maça baktığımızda golle başladık. Daha sonraki bölüm 'ikinci golü bulabilir miyiz' diye düşündüğümüz bölümdü. Çünkü 1-0 öne geçince rakibin de bize daha çok açık verdiğini düşünüyorduk. Umar Aminu'nun sakatlanarak oyundan çıkması belki bizim açımızdan bir şanssızlıktı. Ondan sonra yerleşimde biraz sıkıntı yaşadık. Özellikle rakibin bize de kaptırdığı toplardan sonra hücuma geçişleri daha iyi yapabilseydik ikinci golü bulma şansına da ulaşırdık. Bunu da çok iyi yapamadık. Savunmayı da zaman zaman iyi yapamadık, özellikle ikinci yarıda. İkinci yarıya baktığımızda rakibimizin bütün riskleri alarak üzerimize geldiğini, sağlı sollu ataklar yaptığını gördük. İlk yarıda rakibin sağ kanattan Sangare ile çok çıktığını düşünerek Boldrin'i o tarafa almıştık. Aatif'ı eski yerine, Nakoulma'yı diğer kenara aldık. Yediğimiz golde çıkarken kaptırdığımız bir toptu. Kötü bir gol yedik. Savunma oyuncuları da oradaydı, yerleşiktik. Mevlüt'ün bu tür ön direk koşularını maçtan önce göstermiştik. Kötü br gol yedik. Kazanma şansı geldi ama bunu değerlendiremedik. Maçın sonunda Aatif'ın şutunda direkten dışarı çıkan bir top var. Kazanabilirdik ama belli bölümlerde oyuna hakim olamadık. Rakibimizin özellikle hareketliliğine, pas oyununa hakim olamadık. İki takımın da 120'şer kilometre ile çok koştuğu, mücadele ettiği bir maç oldu. Futbol oynanmış, oyun oynanmış, 1'er gol var. Kazanmak istiyorduk ama kazanamadık. Bunun için de üzgünüz. Seyircimize de teşekkür ediyoruz. Burada bize önemli bir gece yaşattılar. Onları daha mutlu bir şekilde göndermek isterdik. İnşallah bundan sonraki haftalara."



Zaman zaman saha yerleşiminde sıkıntılar yaşadıklarını kaydeden Buruk, şöyle devam etti: "Takımda değişimler, yenilikler oldu. Umar'ın çıkması dengemizi biraz daha bozdu. Nakoulma, Aatif bize gelmeden önce uzun zamandır maç oynamayan oyunculardı. Nakoulma'yı yavaş yavaş takımın içerisine sokmaya çalışıyoruz. Saha yerleşiminde zaman zaman sıkıntı yaşadık. Hücuma zaman zaman herkes gitmek istedi. Hücum yapmayı seven oyunculara sahibiz. Savunma yapmada zaman zaman sıkıntı yaşadık. Bize geçen toplarda rakip kaleye daha iyi gidebilseydik pozisyon bulurduk. Bunu da çok iyi yapamadık. Bundan sonraki haftalarda tabii ki takım düzeninin daha iyi olduğu maçlar olması gerekiyor. Soyunma odasında yardımcılarıma da söyledim. Biz de oyuna çok hakim olamadık. Zaman zaman takımımız da çok fazla geriye çekildi. Çıkarmaya çalıştık. Açıkçası çok istediğimiz gibi bir oyun olmadı. Ama bu maçı kazanabilirdik. 2'nci gol fırsatını değerlendiremedik. Günün sonunda 1 puan aldık."



Buruk, kaleci Gökhan'ın performansına yönelik soruya ilişkin olarak ise, şu yanıtı verdi: "Gökhan'ın korner dönüşü önemli bir kurtarışı oldu. Oyuncularımız tabii ki iyi niyetli. Hata yapmak istemiyor ama zaman zaman olabiliyor. Gökhan'ın da formunun aynı şekilde devam etmesini istiyoruz."



Karşılaşmada yanlış faullerin çalındığına da dikkat çeken Okan Buruk, "Yanlış fauller çok çalındı. Vedat'a yapılan pozisyonlarda çok faul çalınmadı hatta Vedat'ın faul yapmadığı pozisyonlarda fauller çalındı. Bazen iki takım için de bu olabiliyor. Çok art niyet aramıyorum" dedi.



Buruk, Umar'ın sakatlığıyla ilgili olarak ise "Umar'ın bileğinde bir sakatlık oluştu. İnşallah en kısa zamanda döner. Petrucci'nin ki gibi çok kötü değil. Büyük bir şiş yok. Doktorumuz kontrol ettikten sonra hafta içerisinde tam olarak bize bilgi verecektir" diye konuştu.



BÜLENT KORKMAZ: "BÖYLE DEVAM ETTİĞİMİZ SÜRECE GELECEKLE İLGİLİ DAHA DA ÜMİTLİYİM"



Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz ise iyi oynadıklarını belirterek, "Çok keyifli güzel bir maç oldu. İki takım oyuncularını tebrik ediyorum. Okan hocayı da kutluyorum. Gerçekten Rizespor takımına kendi elinin değmiş olduğunu görüyorsunuz. Hem transferlerle hem de oyun olarak. Biz iyi oynadık. Genelde maç gitti geldi ama çoğunlukla maçın hakimiydik. Top bizde kaldı, gol pozisyonları da çok ürettik. Uzun bir aradan sonra bazı oyuncularımızın oynaması, yeni transferlerin bu takıma ne kadar katkı sağladığını görüyoruz. Geçen hafta Beşiktaş maçından sonuç olarak memnun değildim ama oyun olarak memnunduk. Bunu devam ettirdik. Böyle devam ettiğimiz sürece gelecekle ilgili daha da ümitliyim. Genelde topun arkasında kalmak lazım. Topa sahip olduktan sonra oyunun hakimi olmak lazım. Bugün onu yaptık, dolayısıyla mutluyum. Çaykur Rizespor'a da başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.