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(Görüntülü) Okan Buruk Galatasaray karşısında elimizden geleni yapacağız

Aytekin KALENDERRİZE, () - Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk, Galatasaray maçı ile ilgili konuştu, Bizim açımızdan deplasmanda alacağımız puan çok önemli, galibiyet almak için elimizden geleni yapacağız dedi. Spor Toto Süper...

Aytekin KALENDERRİZE, () -
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk, Galatasaray maçı ile ilgili konuştu, Bizim açımızdan deplasmanda alacağımız puan çok önemli, galibiyet almak için elimizden geleni yapacağız dedi.
Spor Toto Süper Lig'in 15'inci haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Çaykur Rizespor'da teknik direktör Okan Buruk açıklamalarda bulundu. Galatasaray'a karşı çok zorlu bir maça çıkacaklarını belirten Buruk, İki takımında son haftalarda gidişat olarak iyi gitmediğini görüyoruz. Galatasaray kendi evinde kazanmak isteyecektir. Bizim açımızdan deplasmanda alacağımız puan çok önemli, galibiyet almak için elimizden geleni yapacağız dedi. 
GALATASARAY'IN GENİŞ BİR KADROSU VAR
Galatasaray'ın son haftalarda sakat ve cezalı oyuncularının fazla olmasının kendilerine büyük bir avantaj sağlamayacağını söyleyen Buruk, Ne kadar eksik oyuncusu olursa olsun Galatasaray'ın geniş bir kadrosu var. Kaliteli genç oyunculara sahipler. Rakibimizi bu yüzden eksik olarak görmemek lazım. Galatasaray iç sahada daha iyi performans gösteren bir takım. Çok mücadele etmemiz ve çok koşmamız gerekiyor. Rakibi doğru karşılayıp, yakalayabileceğimiz pozisyonları iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Öndeki oyuncularımız iyi performans sergilerse kazanma şansımız olacaktır diye konuştu. 
Çaykur Rizespor, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü. 20 dakikası basına açık olan antrenmana sakatlıkları bulunan Ali Çamdalı, Mustafa Saymak, Armand Traore ve Musa Çağıran katılmadı.  

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