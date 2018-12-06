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(Görüntülü) Öğrencilerin futbol turnuvası sona erdi

  Mesut MADAN BURDUR, () Burdur'da üniversite öğrencileri arasında düzenlenen futbol turnuvası sona erdi. Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yeniler Kulübü tarafından düzenlenen ve iki ay önce başlayan futbol turnuvasının final maçı...

 
Mesut MADAN BURDUR, () Burdur'da üniversite öğrencileri arasında düzenlenen futbol turnuvası sona erdi.


Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yeniler Kulübü tarafından düzenlenen ve iki ay önce başlayan futbol turnuvasının final maçı Meslek Yüksekokulu Halı Sahası'ndan Karakobralar ile Central Park arasında oynandı. Maçı 2-1 kazanan Karakobralar turnuvayı şampiyon olarak tamamladı. Central Park ikinci, Los Galacticos üçüncü oldu.


Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'ndeki tüm öğrencilerin mücadele ettiği turnuvanın final maçını Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Durmuş Acar, Rektör Danışmanı Dr. Mustafa Kılınç, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Orhan Kemerkaya, Kredi ve Yurtlar Kurumu Müdürü Sami Kala ile öğrenciler izledi.


Turnuvada dereceye girenlere madalyaları protokol üyeleri tarafından verildi. Birinci olan takıma ise Yeniler Kulübü tarafından bisiklet hediye edildi.


TÜGVA Burdur Şube Başkanı Ahmet Arvasi Günel, TÜGVA'nın üniversite teşkilatı olan Yeniler Kulübü'nün organize ettiği turnuvaya yoğun bir katılım oldu. Turnuvada 40 takımda 400 öğrenci mücadele etti. Final maçını yağmur altında oynadık. Turnuvaya katılan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum dedi.

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