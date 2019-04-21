Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İzmir'de NATO lojmanlarına pompalı tüfekle ateş açıldı: 2 şüpheli gözaltında
NATO lojmanlarına pompalı tüfekle ateş...
Giresun'a şehit ateşi düştü
Giresun'a şehit ateşi düştü
Hakkari'deki çatışmada, şehit sayısı 4'e çıktı, 6 asker yaralı
Hain saldırı: 4 Asker şehit...
Ekrem İmamoğlu mazbatasını almaya böyle gitti

(Görüntülü) Off-road yarışları nefes kesti

ERZİNCAN Off-Road ve Doğa Sporları Kulübü (EROFF) tarafından düzenlenen, Doğu Karadeniz'den 35 aracın katıldığı yarışlar nefes kesti. Yağışlı ve soğuk havaya aldırış etmeyen vatandaşlar yarışmayı heyecanla izledi. Kent merkezine...

ERZİNCAN Off-Road ve Doğa Sporları Kulübü (EROFF) tarafından düzenlenen, Doğu Karadeniz'den 35 aracın katıldığı yarışlar nefes kesti. Yağışlı ve soğuk havaya aldırış etmeyen vatandaşlar yarışmayı heyecanla izledi.

Kent merkezine 14 kilometre mesafedeki Ekşisu Mesire alanı yakınlarında oluşturulan özel pistte gerçekleştirilen etkinliğe Erzurum, Ordu, Samsun, Rize, Tokat, Sivas ve Gürcistan’da faaliyet gösteren Off-road kulübü üyesi 35 kişi katıldı. Pilotlar çamur, rampa, su dolu çukurlar ile virajların bulunduğu parkurda dereceye girebilmek için özel dizayn edilmiş araçlarıyla kıyasıya mücadele etti. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği yarışta, pilotlar 18 zorlu kapıdan geçerek varış noktasına ulaşmaya çalıştı. Zaman zaman parkurlara saplanan araçlar iş makinesi ile kurtarıldı.

Erzincan Off-Road ve Doğa Sporları Kulübü (EROFF) Başkanı Sinan Deniz, bu sene 15'incisini düzenledikleri yarışların her yıl daha da genişlediğini ve katılımın arttığını ifade etti. Deniz, özel oluşturulan parkurda 35 adet 4x4 aracın yarıştığını ve en kısa sürede tamamlamayı amaçladıklarının altını çizerek; "Kazasın belasız olarak yarışmamızı birlik ve beraberlik içerisinde gerçekleştiriyoruz. Organizasyonumuza katılan ve destek veren herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328