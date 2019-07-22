(Görüntülü) Novak: Kolay olmayacak ama tur atlayabiliriz

Tolga SAĞLAM / LİNZ (Avusturya) () - Trabzonspor'un sol bek oyuncusu Filip Novak, UEFA Avrupa Ligi 3'üncü Ön Eleme turunda karşılaşacakları Sparta Prag karşısında tur atlayabileceklerini söyledi.



Prag şehrinin Çek Cumhuriyeti’nin en büyük ve en önemli şehirlerinden biri olduğunu kaydeden Novak, "Rakibi tanıyorum. Kendilerine karşı birçok maçta forma giydim. Dün arkadaşlarımla yaptığım konuşmalarda kesinlikle Çek Cumhuriyeti ile oynamak istemediğimi, benim için çok zor olacağını söylemiştim. Böyle bir eşleşme oldu. Benim açımdan kolay olmayacak. Kendi ülkemde de oynayacağım, eski arkadaşlarımla oynayacağım. Zor zamanlardan geçtiklerini söyleyebilirim. İlk iki maçta çok iyi gitmediler. Kendi sahalarında kaybettiler. Son maçı kazanmalarına rağmen biraz zor zamanlar geçirdiklerini söyleyebiliriz. Rakip kim olursa olsun bizim sahaya çıkıp grup aşamalarında oynamak istediğimizi, bunu gerçekten istediğimizi göstermemiz lazım. Hiçbirimiz için kolay olmayacak ama tabii ki tur atlayabiliriz" dedi.



Kendisini çok kişinin aradığını da belirten Novak, "Birçok cevapsız arama, mesaj, kendi ailemden de arayanlar oldu. Sabırsızlanıyorum. Ailem ve arkadaşlarım, gelip beni izleyebilecekler. Dört gözle bekliyorum. Trabzon’da yaşadığım evimde Çek Cumhuriyeti kanallarını izlediğim bir televizyonum var. Her hafta bütün maçları izliyorum. Bunları da biraz sır olarak teknik ekibe, arkadaşlarımıza aktarmaya çalışacağım. Turu nasıl geçeriz, onları nasıl yeneriz bildiğim kadarıyla yardımcı olmaya çalışacağım. Biraz sır olsun. Umarım iki maç da hepimiz açısından iyi olur. Çünkü biz grup aşamalarına geçip oynamak istiyoruz. Bunu da göstermek istiyoruz" ifadelerini kullandı.