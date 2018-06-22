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(Görüntülü) Necip Uysal: "Önümüzdeki sezon şampiyon olmak istiyoruz"

"Benim favorim Brezilya" "Pepe ve Ricardo az oynasa da takım için güven veriyorlar" Olgucan KALKAN / İSTANBUL,() Beşiktaşlı futbolcu Necip Uysal, Arjantin- Hırvatistan karşılaşmasını futbolseverlerle birlikte ekrandan takip...

"Benim favorim Brezilya" "Pepe ve Ricardo az oynasa da takım için güven veriyorlar" Olgucan KALKAN / İSTANBUL,() Beşiktaşlı futbolcu Necip Uysal, Arjantin- Hırvatistan karşılaşmasını futbolseverlerle birlikte ekrandan takip etti. Necip Uysal, mücadele öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunarak önümüzdeki sezon Beşiktaş ile yeniden şampiyonluk yaşamak istediğini belirtti. "BENİM FAVORİM BREZİLYA" Necip Uysal, katıldığı Bomontiada'daki Adidas'ın etkinliğinde Dünya Kupası'nı takip ettiğini ifade etti ve "Tabii ki çok güzel, zevkli diyemem. Portekiz-İspanya karşılaşması zevkliydi. Ancak diğer maçları çok zevkli bulmadım. Benim favorim Brezilya'ydı ama ilk maçta hayal kırıklığı oluşturdu" ifadelerini kullandı. "PEPE VE RİCARDO AZ OYNASA DA TAKIM İÇİN GÜVEN VERİYORLAR" Dünya Kupası'nda forma giyen takım arkadaşlarını başarılı bulan Uysal, "Evet onlar da kendi milli takımlarında başarılılar. Pepe ve Ricardo az oynasa da takım için güven veriyorlar. Vida da aynı şekilde" şeklinde konuştu. "ÖNÜMÜZDEKİ SEZON ŞAMPİYON OLMAK İSTİYORUZ" Gelecek sezon çalışmalarına başlayacaklarını ifade eden Necip Uysal, "Tatil bitti, seçimlerden sonra sezonu açıyoruz. İyi hazırlanıp önümüzdeki sezon şampiyon olmak istiyoruz" dedi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ - Necip Uysal'ın açıklamaları - Necip Uysal'ın maç izlemesinden detaylar

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