(Görüntülü) Nani'den Fenerbahçe taraftarına videolu mesaj

"Takıma geri dönmek çok istediğim bir şey ama..."

İbrahim ALİOĞLU - İSTANBUL,()





Fenerbahçeli eski oyuncu Nani, sarı lacivertli taraftarlara Demirören Haber Ajansı () aracılığıyla videolu mesaj gönderdi.



Bugün 'ya konuşan ve sarı lacivertli kulübe dönmek istediğini belirten Portekizli oyuncu, çektiği video aracılığıyla da bu isteğini yeniledi.



Kendisine "Geri dön" çağrısı yapan taraftarlara çok teşekkür ettiğini söyleyen Nani, "Tüm Fenerbahçe taraftarlarına merhaba. Tüm desteğiniz ve takıma geri dönmem konusundaki çağrılarınız için teşekkür ederim. Takıma geri dönmek çok istediğim bir şey ama biliyorsunuz ki bu bana bağlı bir şey değil. Umarım belki gelecekte birlikte olabiliriz. Teşekkür ederim" dedi.