(Görüntülü) Mustafa Oral, Konyaspor başkan adaylığını açıkladı

"Konyaspor'a altın çağını yaşatan anlayışa dönmeyi arzu ediyoruz" Tolga YANIK/KONYA, () ATİKER Konyaspor'da 2013-2017 yılları arasında yönetim kurulu üyeliği yapan Mustafa Oral, basın toplantısında başkan adaylığını açıkladı. 8 Haziran'da olağanüstü genel kurula gidecek olan Atiker Konyaspor'da eski yönetim kurulu üyesi Mustafa Oral başkan adayı olduğunu duyurdu. Yönetim kurulu üyeleriyle birlikte basının karşısına çıkan Oral, "Atiker Konyaspor'umuz sıkıntılı geçen bir sezonun ardından 8 Haziran'da olağanüstü genel kurul kararı almıştır. Bu genel kurul Konyaspor açısından tarihi bir eşiktir. Uzun süre sonra birden fazla adayın yarışacağı, taraftarlarımızın, camiamızın sürece katılacağı bir dönemdeyiz. 2013-2017 yıllarında yönetimde yer almış Konyaspor'un en başarılı dönemlerinde bu kulübe hizmet etmiş bir ekip ve bu ekibe çok değerli isimlerin katılımıyla Konyaspor yönetimine talip olmaya karar verdik. Biz konyaspor tarihinin en başarılı dönemlerinde kulübe hizmet etmiş bir ekip olarak Konyaspor'a altın çağını yaşatan anlayışa dönmeyi arzu ediyoruz. Üreten, kendi kaynaklarını oluşturan endüstri futbolunun doğrularını yapan bir kulüp modeline geçiş yapmayı istiyoruz. Bilgidiniz gibi Türk futbolu ekonomik ve sportif açıdan sürekli irtifa kaybetmektedir. Üretmeden tüketme dönemi sona ermiştir. Ortaya koyacağımız yönetim felsefesiyle Türk futbolunu içten içe çürüten hastalığın Konyaspor bölümünü tedavi etmeyi amaçlıyoruz. Modern futbolun doğrularını camiamıza dinamik ve harmanlayarak doğru bir modelle Konyaspor'u geleceğe taşıyacağız" dedi.