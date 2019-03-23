(Görüntülü) Mustafa Cengiz Önümüzdeki hafta 71 milyon lira ödeme yapmamız gerekiyor -1

Aldığımız sancağı onurla taşıdığımıza inanıyoruz

Sportif olarak en yüksek gelir düzeyine ulaştık

Serhan TÜRK İstanbul,() -

Galatasaray'da Mali Genel Kurul, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'de başladı. Başkan Mustafa Cengiz, yaklaşık 1 saat süren konuşmasında yürüttükleri çalışmalar, mağazacılık, amatör şubeler, sponsorluk, futbolcu giderleri, Mecidiyeköy'de yapımı süren otel ile Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde yapılması planlanan spor salonu hakkında üyelere bilgiler verdi.

Zor bir dönemde göreve geldiklerini dile getiren Mustafa Cengiz, Benden önceki başkanlar da Galatasaray için zorlu mücadelelere el attılar, ellerini taşın altına koydular ve Galatasaray'ımızı iyi yada kötü anlamda bugünlere getirdiler. Görevi devraldığımızda borç alacak farkımız 1 milyar 277 milyon liraydı. Toplam borcumuz 2,8 milyar liraydı. Bunu 2,7 milyar mertebesine, minimum yüzde 40 kur farkı olmasına rağmen çektik. Doğal haliyle ilerleseydi borç alacak farkının 1,7 milyar veya 1,8 milyar lira mertebesinde olması gerekirdi. 1,2 milyar lirada tutmayı başardık. Görev süremizde reel anlamda borcumuzu düşürdük. Gelirlerimizde yüzde 90 oranında artış sağladık. Giderlerimizi de yüzde 30 oranında azalttık. Mali disiplini sağladık. Geldiğimizden bu yana ücret ve maaş ödemelerini geciktirmedik, günü gününe ödedik. İnşallah bundan sonra da ödemeye devam edeceğiz. Yılların dağ gibi biriken sorunları önümüzde duruyor. Önümüzdeki hafta 71 milyon lira ödememiz gereken tutar var dedi.

ALDIĞIMIZ SANCAĞI ONURLA TAŞIDIĞIMIZA İNANIYORUZ

Başkan Mustafa Cengiz, Disiplin komitesinden 13 Haziran'da Avrupa kupalarına katılım hakkı alıp, 4 yıllık yapılandırma anlaşması imzaladıktan sonra UEFA içinde bir üst kurul buna itiraz etti. Bu kurul bize istediği cezayı hem men hem de mali olarak verebilirdi. 10 Ekim'den bugüne kadar bu kurul ile görüştük. Çok sıkı mücadele verdik. Komite, Ekim'de bizi men etmedi ama mene yol açacak şekilde yeniden görüşülmesini istedi. Biz CAS'a giderek buna itiraz ettik. Uzun bir süreç sonunda dün resmi belgeleri bize ulaştı. Verilen mücadeleler kolay değil. Yapacağınız bir yanlış, 100 yıllık camianın emeklerini heba ve yazık etmek olurdu. Aldığımız sancağı onurla taşıdığımıza inanıyoruz. Sonunda CAS, yeniden inceleme kararını bozdu. Galatasaray olarak hukuk açısından zaferle ayrıldık diye konuştu.

SPORTİF OLARAK EN YÜKSEK GELİR DÜZEYİNE ULAŞTIK

Sportif olarak en yüksek gelir düzeyine ulaştıklarını ifade eden Mustafa Cengiz, 14 ay içinde 2 milyar 205 milyon liralık tahsilat, 2 milyar 203 milyon liralık harcama yaptık. Yıl sonu itibarıyla toplamda artıdayız. 300 milyon liralık kredi ödemesi yaptık. Bonserviste 230 milyon lira, UEFA Şampiyonlar Ligi'nden 202 milyon, gişeden 171 milyon, yayın hakkından 187 milyon lira gelir sağladık. İlk defa Sportif AŞ'de reel olarak kara geçtik. Göreve geldiğimizde futbolda transfer yasağımız vardı. Ödemeleri yapıp, 3 günde Nagatomo'yu kiraladık. Ndiaye'yi 16,5 milyon Euro'ya sattık. Sonra aynı kişiyi Stoke City'den 750 bin Euro'ya kiraladık. Aslında para vermeyecektik ama Gulyabaniler devreye girince 0'a alamadık şeklinde konuştu.