(Görüntülü) Mustafa Cengiz: Camia kendi kararını verir

Kaan ÜLKER - Serhan TÜRK / İSTANBUL () - Galatasaray Kulübü'nün yıllık olağan mali genel kurulunda oy çokluğu ile idari yönden ibra edilmeyen başkan Mustafa Cengiz, genel kurulun ardından basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı.



"Konuşacak mısınız" sorusuna "Taraftar ve camia konuşuyor" cevabını veren Mustafa Cengiz, yönetim kuruluyla bir araya geleceklerini ve sakin kafayla durum değerlendirmesi yapacaklarını dile getirdi.



Camianın kendi kararını vereceğini belirten Cengiz, "Mahkemeye gidecek misiniz" sorusuna ise "Bakacağız" yanıtını verdi.



Cengiz kısa açıklamanın ardından aracına binerek salondan ayrıldı.