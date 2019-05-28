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(Görüntülü) Mustafa Cengiz: Bizim ilk düşüncemiz Galatasaray'a hizmet etmektir 

"Galatasaray'ın yararına inandığımız her aksiyonu alırız"   "Diagne ve Sinan'a hocamız izin verdi"   SERHAN TÜRK / İSTANBUL,() - Mustafa Cengiz, şampiyonluk kutlamalarına katılmayan Diagne ve Sinan Gümüş için, "Herhangi...

"Galatasaray'ın yararına inandığımız her aksiyonu alırız"


 

"Diagne ve Sinan'a hocamız izin verdi"


 

SERHAN TÜRK / İSTANBUL,() - Mustafa Cengiz, şampiyonluk kutlamalarına katılmayan Diagne ve Sinan Gümüş için, "Herhangi bir sorun yok. Diagne ve Sinan'a hocamız izin verdi" dedi.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, 2'nci Başkan Abdurrahim Albayrak ve Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, kulüp sponsorlarından birinin iftar yemeğine katıldı. Organizasyonun ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Cengiz, kendilerine destek veren sponsorlarına teşekkür ederek "NEF ile 3 yıllın ikisinde kupalarla bezendirdik sponsorluğu. Kendilerine verdikleri destek için teşekkür ediyoruz. Türk sporunun canlanmasında sponsorluğun önemi büyük. İnşallah desteklerinin katlayarak gideceğine de inanıyoruz. Rakiplerimize saygı içinde her zaman Galatasaray'ın hedefi en tepedir ve şampiyonluklardır. 23, 24, 25'inci şampiyonluk için hem bizim hem de gelecek yönetimler için mücadele sonsuza kadar sürecektir" diye konuştu. 

"DİAGNE VE SİNAN'A HOCAMIZ İZİN VERDİ"

Şampiyonluk kutlamalarına katılmayan Mbaye Diagne ve Sinan Gümüş'e teknik direktör Fatih Terim'in izin verdiğini söyleyen Cengiz, "Herhangi bir sorun yok. Diagne'ye hocamız izin verdi. Sinan da öyle. Sivas maçından önce gittiler. Bir sorun yok. Sinan yeni sözleşme yapabilir. Bakacağız" dedi.

"GALATASARAY'IN YARARINA İNANDIĞIMIZ HER AKSİYONU ALIRIZ"

Mustafa Cengiz, seçime gidip gitmeyecekleri sorusuna ise şöyle cevap verdi: "Şu anda gelişmeleri bekliyoruz. Küllerinden doğan Anka kuşu gibi bir yapımız var. Tacının tekrar alması için uğraş veren hizmetçileriz biz. Kendi kişisel durumlarımızı ikinci plana atıyoruz. Ağrımıza giden olaylar oldu. İlk düşüncemiz Galatasaray'a hizmet. Bu ruha hizmet. Sadece ona bakıyoruz. Galatasaray'ın yararına inandığımız her aksiyonu alırız."


 

Konuşmaların ardından sarı-kırmızılı kulübün 22'nci şampiyonluk pastası kesildi. 

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