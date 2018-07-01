(Görüntülü) Muammer Zülfikar Yıldırım: "Sakatlığımdan eser kalmadı"

İlyas KAPLAN/KAYSERİ,()





Kayserispor'da geçen sezonun ortasında sakatlığı nedeniyle ameliyat olan Muammer Zülfikar Yıldırım, “Tedavimi tamamladım, hiçbir sorun yok. Yeni sezona hazırım” dedi.



Kayserispor forması ile gösterdiği performans üzerine A Milli Takım'a kadar yükselen Muammer Zülfikar Yıldırım, 2017-2018 sezonunun devre arasından sonra omzundaki sakatlığının nüksetmesi nedeniyle ameliyat olmuştu. Tedavisi tamamlanan 27 yaşındaki file bekçisi, “Sezon öncesi bireysel antrenmanlarla form tuttum. Antrenman yapamadığım zamanları telafi ettim” dedi. Muammer konuşmasının devamında, “Sezona başladık. Ben uzun zaman takımda yer alamadım. Sol omzundan sakatlık geçirmiştim ve ameliyat olmuştum. Üzerine dört ay geçti. Allaha şükürler olsun şu an çok iyiyim. Takımla birlikte antrenmanlarla başladım. İzinli olan arkadaşlarımız var, onlar takıma katılacak. Yeni transferler olacak onlarında gelmesiyle tam kadro çalışmalara başlayacağız. Geçen sezonun ilk yarısında gösterdiğimiz performansı bu sezonun tamamına yaymak istiyoruz. Taraftarlarımız ile kenetlenip kazasız belasız bir lig diliyorum” diye konuştu.



Ertuğrul Sağlam nezaretinde antrenmanlarına devam eden Kayserispor’da çalışmaların dozu arttı.



Kulüp tesislerinde günde çift idman yapan Kayserispor vites artırdı. İzinli olan Umut Bulut, Deniz Türüç, Silviu Lung, Cristian Sapunaru, Atila Turan, Kana Biyik ve yeni transferlerden Sakıb Aytaç antrenmana katılmadı. Teknik direktör Ertuğrul Sağlam zaman zaman antrenmanı durdurarak futbolcularını uyardı. Kondisyon, topla yürüme, atak ve 5’e 2 pas çalışması yapan sarı kırmızılı futbolcular idmanın kısmında şut çalışması yaptı.



U13 TAKIMI ŞAMPİYONLUĞU A TAKIMLA KUTLADI



U13 Ligi Play-off finallerinde seri penaltılar sonrasında Kayseri OSB Teknik Koleji Atletik Spor’u mağlup ederek şampiyonu oldu. U13 takımı, A takım antrenmanını ziyaret etti. A takım futbolcuları tarafından alkışlarla karşılanan U13 takımı, A takımdaki ağabeyleri ile hatıra fotoğrafı çektirdiler.